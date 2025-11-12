 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas tvirtina turintis pareigą paduoti BBC į teismą

2025-11-12 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:33

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė turintis „pareigą“ paduoti britų visuomeninį transliuotoją BBC į teismą už jo komentarų, išsakytų prieš 2021 m. sausio 6 d. išpuolius JAV Kapitolijuje, iškraipymą, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.

0

„Manau, kad turiu pareigą tai padaryti“,  – duodamas interviu kanalo „Fox News“ laidų vedėjai Laurai Ingraham sakė D. Trumpas.

D. Trumpo advokatai davė BBC laiko iki penktadienio „tinkamai kompensuoti žalą“, esą prezidentui padarytą dokumentiniu filmu, kuriame buvo panaudotos jo kalbos ištraukos, nes antraip transliuotojas sulauktų 1 mlrd. JAV dolerių (apie 863 mln. eurų) ieškinio dėl žalos atlyginimo.

Kritikos sulaukęs britų transliuotojas jau atsiprašė už tai, kad sudarė įspūdį, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“ prieš pat jo rėmėjams šturmuojant Kapitolijų 2021 m. sausį. Dėl šio montažo du aukšti organizacijos vadovai neteko darbo.

