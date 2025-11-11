 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV lėktuvnešis atvyko į Lotynų Amerikos regioną sustiprinti kovos su narkotikais operacijos pajėgų

2025-11-11 19:04 / šaltinis: BNS
2025-11-11 19:04

JAV lėktuvnešio smogiamoji grupė antradienį atvyko į Lotynų Amerikos regioną, sustiprinusi regione dislokuotas karines pajėgas, kurios, kaip yra įspėjusi Venesuela, gali išprovokuoti visapusišką konfliktą.

„USS Gerald Ford“ (nuotr. SCANPIX)

JAV lėktuvnešio smogiamoji grupė antradienį atvyko į Lotynų Amerikos regioną, sustiprinusi regione dislokuotas karines pajėgas, kurios, kaip yra įspėjusi Venesuela, gali išprovokuoti visapusišką konfliktą.

REKLAMA
0

JAV karinių jūrų pajėgų pietų vadavietė pareiškime nurodė, kad laivas „USS Gerald Ford“, kurį prieš beveik tris savaites buvo įsakyta dislokuoti regione siekiant padėti kovoti su narkotikų kontrabanda, įplaukė į vadavietės atsakomybės zoną, apimančią Lotynų Ameriką ir Karibų jūros regioną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „padidins JAV gebėjimus aptikti, stebėti ir sutrukdyti neteisėtiems veikėjams ir veiklai, kuri kelia grėsmę Jungtinių Valstijų saugumui ir gerovei bei mūsų saugumui Vakarų pusrutulyje“, pareiškė Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento Donaldo Trumpo administracija vykdo karinę kampaniją Karibų jūros regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, kur dislokavo karines jūrų ir oro pajėgas, kurios, jos teigimu, siekia pažaboti narkotikų kontrabandą.

REKLAMA

Nuo rugsėjo pradžios Vašingtono pajėgos tarptautiniuose vandenyse smogė mažiausiai 20 laivų ir per šiuos smūgius, JAV duomenimis, žuvo mažiausiai 76 žmonės.

Tačiau Jungtinės Valstijos dar nepateikė įrodymų, kad šie laivai buvo naudojami narkotikų kontrabandai arba kėlė grėsmę šaliai.

JAV operacijos Karakase pakurstė baimę, kad galutinis JAV tikslas yra nuversti Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų