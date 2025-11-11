 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusija pasisakė apie JAV smūgius Venesuelos laivams

2025-11-11 17:10 / šaltinis: BNS
2025-11-11 17:10

Rusija antradienį pasmerkė JAV smūgius Venesuelos laivams, kurie, pasak Vašingtono, gabena narkotikus, pavadindama juos nepriimtinais. 

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

Rusija antradienį pasmerkė JAV smūgius Venesuelos laivams, kurie, pasak Vašingtono, gabena narkotikus, pavadindama juos nepriimtinais. 

REKLAMA
0

„Taip apskritai elgiasi įstatymų nesilaikančios šalys ir tie, kurie laiko save aukščiau įstatymų“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. 

Jis suabejojo šiais JAV veiksmais ir pavadino juos „kovos su narkotikais pretekstu“.

Venesuela laikoma artima Maskvos sąjungininke.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo didelio masto karinių pajėgų dislokavimą Karibuose, kuris, kaip teigia Vašingtonas, yra dalis kovos su narkotikais operacijos. Per šias operacijas jau žuvo dešimtys žmonių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro, kurį D. Trumpas kaltina vadovavimu narkotikų karteliui, tvirtina, kad tikrasis Vašingtono tikslas yra „primesti režimo pasikeitimą“ Karakase ir užgrobti Venesuelos naftą.

REKLAMA
REKLAMA

S. Lavrovas teigė, kad Jungtinės Valstijos „naikina (laivus) be teismo ar tyrimo, ir ne tik be teismo ir tyrimo, bet ir niekam nepateikdamos jokių faktų“.

JAV ir Rusijos santykiai pastarosiomis savaitėmis vis labiau blogėja, nes D. Trumpas reiškia nusivylimą Maskva ir tuo, kad nėra rastas sprendimas karui Ukrainoje užbaigti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų