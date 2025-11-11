Rusija pasisakė apie JAV smūgius Venesuelos laivams

„Taip apskritai elgiasi įstatymų nesilaikančios šalys ir tie, kurie laiko save aukščiau įstatymų“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Jis suabejojo šiais JAV veiksmais ir pavadino juos „kovos su narkotikais pretekstu“.
Venesuela laikoma artima Maskvos sąjungininke.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo didelio masto karinių pajėgų dislokavimą Karibuose, kuris, kaip teigia Vašingtonas, yra dalis kovos su narkotikais operacijos. Per šias operacijas jau žuvo dešimtys žmonių.
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro, kurį D. Trumpas kaltina vadovavimu narkotikų karteliui, tvirtina, kad tikrasis Vašingtono tikslas yra „primesti režimo pasikeitimą“ Karakase ir užgrobti Venesuelos naftą.
S. Lavrovas teigė, kad Jungtinės Valstijos „naikina (laivus) be teismo ar tyrimo, ir ne tik be teismo ir tyrimo, bet ir niekam nepateikdamos jokių faktų“.
JAV ir Rusijos santykiai pastarosiomis savaitėmis vis labiau blogėja, nes D. Trumpas reiškia nusivylimą Maskva ir tuo, kad nėra rastas sprendimas karui Ukrainoje užbaigti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!