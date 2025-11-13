 
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Peskovas kreipėsi į Trumpą: „Švaistome laiką, pinigus“

2025-11-13 07:25 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-13 07:25

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremlius tikisi atnaujinti ryšius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl karo Ukrainoje sprendimo.

13

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremlius tikisi atnaujinti ryšius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl karo Ukrainoje sprendimo.

7

Apie tai jis kalbėjo interviu CNN, rašo „Moscow Times“.

Jis teigia, kad Maskva yra pasirengusi užmegzti santykius su Vašingtonu „kuo greičiau, kai Amerika bus pasirengusi“.

„Mes nuoširdžiai tikimės, kad prezidentas D. Trumpas vis dar yra pasirengęs prisidėti prie politinio ir diplomatinio Ukrainos problemos sprendimo“, – sako D. Peskovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pabrėžė būtinybę „gerinti dvišalius santykius, atverti naujas prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo galimybes“, pridurdamas, kad „šalims atsiveria labai šviesios perspektyvos“. Anot jo, dabartinė situacija veda prie to, kad „mes švaistome laiką, pinigus, prarandame pelną“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
Sergejus Lavrovas: Rusija pasirengusi su JAV aptarti kaltinimus dėl slaptų branduolinių bandymų

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi aptarti su Vašingtonu JAV prezidento Donaldo Trumpo kaltinimus dėl slaptų požeminių branduolinių bandymų.

Įtampa tarp dviejų didžiausių pasaulio branduolinių valstybių išaugo po to, kai žlugo naujausias bandymas užbaigti karą Ukrainoje. Rusija atliko savo branduolinių ginklų sistemų, galinčių nešti branduolines galvutes, bandymus, o D. Trumpas pareiškė, kad įsakė savo kariuomenei išbandyti atominius ginklus.

„Esame pasirengę aptarti mūsų amerikiečių kolegų iškeltus įtarimus dėl galimo slapto veikimo giliai po žeme“, – valstybinei žiniasklaidai nurodė Rusijos URM.

Jis pridūrė, kad Maskva atmeta šiuos D. Trumpo teiginius. 

S. Lavrovas taip pat teigė, kad Jungtinės Valstijos gali patikrinti, ar Rusija išbandė branduolinę galvutę, naudodamosi pasauline seisminio stebėjimo sistema.

„Kiti bandymai, tiek ikikritiniai, tiek be grandininės branduolinės reakcijos, tiek nešėjų bandymai, niekada nebuvo draudžiami“, – pridūrė rusų diplomatijos vadovas.

Mėnesio pradžioje D. Trumpas pareiškė, kad tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija atliko slaptus požeminius branduolinių ginklų bandymus, ir pridūrė, jog Vašingtonas paseks jų pavyzdžiu.

Kiek anksčiau jis staiga atsisakė savo idėjos Vengrijos sostinėje surengti susitikimą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu dėl Ukrainos.

Tačiau S. Lavrovas teigė, kad šie du klausimai nėra susiję.

„Nemaišyčiau branduolinių bandymų temos su Budapešto viršūnių susitikimo tema“, – sakė jis.

Jis taip pat sakė, kad Maskva vis dar atvira galimam V. Putino ir D. Trumpo susitikimui.

„Esame pasirengę aptarti su savo Amerikos kolegomis parengiamųjų darbų atnaujinimą siūlomam Rusijos ir Jungtinių Valstijų lyderių viršūnių susitikimui“, – teigė S. Lavrovas.

Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas reiškia vis didesnį nusivylimą V. Putinu dėl atsisakymo nutraukti beveik ketverius metus trunkantį puolimą prieš Ukrainą.

