  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasirašė finansavimo įstatymo projektą, taip nutraukdamas ilgiausią JAV vyriausybės uždarymą

2025-11-13 06:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 06:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė finansavimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama nutraukti ilgiausią vyriausybės uždarymą šalies istorijoje.

Nedirbančius skrydžių valdymo dispečerius Trumpas išvadino nepatriotiškais. EPA-ELTA nuotr.

D. Trumpo parašas, laikytas tik formalumu, nes ši priemonė buvo priimta abiejuose Kongreso rūmuose, padarė galą 43 dienas trukusiai aklavietei, kurios akivaizdoje šimtai tūkstančių federalinių darbuotojų liko be darbo užmokesčio ir buvo sutrikdytas viešųjų paslaugų teikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taigi, man uždėjus parašą, federalinė vyriausybė atnaujins įprastą veiklą, o mano administracija ir mūsų partneriai Kongrese tęs mūsų darbą, siekdami sumažinti pragyvenimo išlaidas, atkurti visuomenės saugumą, skatinti mūsų ekonomikos augimą ir padaryti Ameriką vėl prieinamą“, – pasirašydamas įstatymo projektą pareiškė D. Trumpas.

Trečiadienį 222 JAV Atstovų Rūmų nariai balsavo už pereinamojo laikotarpio biudžetą, kuriuo vyriausybė turėtų būti finansuojama iki sausio pabaigos, o 209 balsavo prieš.

