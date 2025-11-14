„Sprendimas jau priimtas“: prabilo apie Ukrainos pajėgų išvedimą iš Pokrovsko

Sudėtingiausia kariškiams planavimo ir organizavimo požiūriu yra planinis kariuomenės išvedimas. Taip teigė A. Getmanas – Rusijos ir Ukrainos karo veteranas, karo ekspertas, komentuodamas galimą gynybos pajėgų pasitraukimą iš Pokrovsko.
„Tai sudėtingiau nei planuoti bet kokias puolimo ar gynybos operacijas. Tai sunkiausia organizacinė užduotis. Ji jau parengta, koviniai nurodymai – taip pat. Kai ateis metas, jei prireiks pasitraukti iš Pokrovsko, tereikės vieno įsakymo. Jei situacija bus tokia, kad reikės trauktis, sprendimas jau yra – kariniai nurodymai guli vadų kišenėse. Tik įsakymo juos vykdyti dar nėra duota“, – sakė A. Getmanas.
„Kai miestas visiškai virtęs griuvėsiais, nuomonės išsiskiria“
Jis taip pat pakomentavo prezidento Volodymyro Zelenskio žodžius, jog niekas neverčia Ukrainos karių žūti dėl griuvėsių. Eksperto teigimu, terminas „griuvėsiai“ šiame pareiškime yra itin svarbus.
„Kai sakome, kad reikia palikti kokią nors gyvenvietę, pamirštame pasakyti, kad ji iš tiesų egzistuoja tik teisiškai. Realiai tai yra griuvėsiai – ten jau nieko nebėra. Kariuomenėje nuomonės šiuo klausimu pasiskirsto maždaug po lygiai: ar verta gintis griuvėsiuose, ar geriau pasitraukti į atvirą vietą ir gintis iš anksto įrengtose pozicijose. Kai miestas nėra sugriautas arba yra tik iš dalies sugriautas, 100 proc. geriau gintis jame. Tačiau kai miestas visiškai virtęs griuvėsiais, nuomonės išsiskiria“, – paaiškino A. Getmanas.
