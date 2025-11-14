Rusija tvirtina numušusi daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių
Rusijos pajėgos naktį numušė daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių, penktadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija.
„Praėjusią naktį oro gynyba perėmė ir sunaikino 216 Ukrainos bepiločių orlaivių“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija, įskaitant 66 virš Krasnodaro krašto ir 45 virš Saratovo Rusijos pietuose.
Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus
Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.
Maskva, kuri 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelius, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
Penktadienį sostinėje raketomis ir bepiločiais orlaiviais buvo taikomasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, teigė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko kalbėjo apie „masinę priešo ataką“ ir kartu nurodė, kad veikė oro gynybos pajėgos. V. Klyčko susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ iš pradžių rašė, kad buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių, iš kurių penki buvo hospitalizuoti, įskaitant nėščią moterį ir „itin sunkios būklės“ vyrą, tačiau šalies Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba kiek vėliau informavo, jog per Rusijos ataką vienas žmogus žuvo, o sužalojimų patyrė bent 15.
Pasak V. Klyčko, buvo pažeistos tam tikros šildymo tinklų atkarpos, o kai kurie pastatai šiaurės rytiniame Desnos rajone laikinai liko be šildymo. Meras pridūrė, kad gali būti sutrikdytas ir elektros bei vandens tiekimas.
„Rusai smogia į gyvenamuosius pastatus. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniuose tinkluose savo ruožtu parašė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Klyčko pranešė apie gaisrus ar pastatų apgadinimus aštuoniuose iš 10 Kyjivo rajonų ir taip pat pažymėjo, kad į visus juos buvo išsiųstos greitosios medicinos pagalbos komandos. Anot duomenų, Solomiansko rajone liepsnojo penkių aukštų gyvenamojo pastato stogas.