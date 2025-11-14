 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus

2025-11-14 06:58 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-14 06:58

Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.

Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus (nuotr. Telegram)
13

Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.

REKLAMA
16

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:58

Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus

Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.

Maskva, kuri 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelius, taip pat į gyvenamuosius rajonus.

Penktadienį sostinėje raketomis ir bepiločiais orlaiviais buvo taikomasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, teigė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas. 

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko kalbėjo apie „masinę priešo ataką“ ir kartu nurodė, kad veikė oro gynybos pajėgos. V. Klyčko susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ iš pradžių rašė, kad buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių, iš kurių penki buvo hospitalizuoti, įskaitant nėščią moterį ir „itin sunkios būklės“ vyrą, tačiau šalies Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba kiek vėliau informavo, jog per Rusijos ataką vienas žmogus žuvo, o sužalojimų patyrė bent 15.

Pasak V. Klyčko, buvo pažeistos tam tikros šildymo tinklų atkarpos, o kai kurie pastatai šiaurės rytiniame Desnos rajone laikinai liko be šildymo. Meras pridūrė, kad gali būti sutrikdytas ir elektros bei vandens tiekimas.

„Rusai smogia į gyvenamuosius pastatus. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniuose tinkluose savo ruožtu parašė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.

V. Klyčko pranešė apie gaisrus ar pastatų apgadinimus aštuoniuose iš 10 Kyjivo rajonų ir taip pat pažymėjo, kad į visus juos buvo išsiųstos greitosios medicinos pagalbos komandos. Anot duomenų, Solomiansko rajone liepsnojo penkių aukštų gyvenamojo pastato stogas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:06

Rusija tvirtina numušusi daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių

Rusijos pajėgos naktį numušė daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių, penktadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija.

„Praėjusią naktį oro gynyba perėmė ir sunaikino 216 Ukrainos bepiločių orlaivių“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija, įskaitant 66 virš Krasnodaro krašto ir 45 virš Saratovo Rusijos pietuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko į karščiausią fronto ruožą: pateikė nurodymus kariuomenei (14)
Karas Ukrainoje
JAV gali padėti Ukrainai laimėti karą: įvardijo esminį žingsnį (20)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą (25)
Rusų ataka Kyjive 2025-06-17 (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rusijos smūgiai tampa pavojingesni: taikosi į Ukrainos silpnąsias vietas (497)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų