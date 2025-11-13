 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES prabilo apie korupcijos skandalą Ukrainoje

2025-11-13 19:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 19:22

ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova teigia, kad šalyje nuskambėjęs korupcijos skandalas nėra tik dar viena politinė krizė – priešingai, tai esą rodo, jog Ukrainos antikorupcinės institucijos veikia ryžtingai ir nepriklausomai, nors skandalas palietė net aukščiausius pareigūnus.

Zelenskis perspėjo Europą: stebėkit Rusiją, jeigu Putinas paskelbs mobilizaciją, reiškia bus karas (nuotr. SCANPIX)

ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova teigia, kad šalyje nuskambėjęs korupcijos skandalas nėra tik dar viena politinė krizė – priešingai, tai esą rodo, jog Ukrainos antikorupcinės institucijos veikia ryžtingai ir nepriklausomai, nors skandalas palietė net aukščiausius pareigūnus.

REKLAMA
11

K. Maternova pažymėjo, kad daugelis žmonių domėjosi jos nuomone apie korupcijos skandalą, susijusį su „Enerhoatom“ pirkimais, kuriame minimas ir buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ambasadorė atkreipė dėmesį, kad NABU ir SAP paskelbta informacija jau lėmė dabartinio ir buvusio energetikos ministrų atsistatydinimą bei Ukrainos sankcijas dviem pagrindiniams šioje schemoje dalyvavusiems asmenims.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra stiprus signalas“

„Svarbu, kad tyrimas tęsiamas ir remiamas valdžios institucijų. Tai yra stiprus signalas, jog Ukrainos nepriklausomos institucijos veikia ir kad korupcija nebus toleruojama net tarp aukščiausių pareigūnų, ypač dabar, kai tiek daug ukrainiečių valandų valandas praleidžia be šviesos ir šaltyje“, – pažymėjo K. Maternova.

REKLAMA

Ji priminė ES vyriausiosios diplomatės Kaja Kallas žodžius, kad šios „schemos“ atskleidimo laikas Ukrainai buvo nesėkmingas ir kad tai, be abejo, yra rimtas skandalas.

„Korupcija egzistuoja daugelyje šalių. Ji yra tarsi vėžys, graužiantis visuomenę iš vidaus. Tačiau svarbu, kaip greitai ir ryžtingai į ją sureaguoja valdžia. Ukrainos reakcija kol kas rodo ryžtą. Antikorupcinės infrastruktūros nepriklausomybės išsaugojimas yra svarbiausias Ukrainos žingsnis siekiant narystės ES. Tai taip pat pagrindinis veiksnys, įrodantis, kad Ukraina rimtai nusiteikusi kovoti su korupcija“, – pabrėžė ambasadorė.

Europos Komisija mano, kad korupcijos schemos atskleidimas yra Ukrainos antikorupcinių institucijų veiksmingumo įrodymas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos pasieniečiai sulaikė už Rusiją kovojusį ukrainietį: bandė slapta patekti į ES (nuotr. SCANPIX)
Lietuvos pasieniečiai sulaikė už Rusiją kovojusį ukrainietį: bandė slapta patekti į ES (5)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija (nuotr. SCANPIX)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija (20)
Po Zelenskio reikalavimo – Ukrainos energetikos ministrė traukiasi iš pareigų (nuotr. SCANPIX)
Po Zelenskio reikalavimo – iš pareigų traukiasi Ukrainos energetikos ir teisingumo ministrai (12)
Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskį purto skandalai: štai kuo kaltinama ukrainiečių prezidentūra (148)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
VASILISA
VASILISA
2025-11-13 19:36
Labai gerai viskas apskaiciuota zelia savo draugeli ,su kuriuo dalinosi pinigais perspeja bek,atidaro vartus tada po kurio laiko kai draugelis su pinigais ir turtu pabega pradeda ivedinet sankcijas,bausti,bet tuo nieks nepatikes,tai tik akių dumimas
Atsakyti
aaaaaaaaa
aaaaaaaaa
2025-11-13 19:42
O kiek Lietuvoj panašaus lygio korupcijos išaiškinta? Atsimenu tik Masiulį su partiniais kyšiais, kas yra smulkmė. Jūs galvojat todėl, kad lietuviai patys sąžingiausi pasaulyje ir kyšių neima? Galvokit toliau, ir nepamirškit apsilankyti pas galvos daktarą.
Atsakyti
tipo sužinojo
tipo sužinojo
2025-11-13 19:29
kad ukraina vagių ir nacių pūlinys?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų