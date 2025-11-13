ES prabilo apie korupcijos skandalą Ukrainoje

K. Maternova pažymėjo, kad daugelis žmonių domėjosi jos nuomone apie korupcijos skandalą, susijusį su „Enerhoatom“ pirkimais, kuriame minimas ir buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio verslo partneris, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Ambasadorė atkreipė dėmesį, kad NABU ir SAP paskelbta informacija jau lėmė dabartinio ir buvusio energetikos ministrų atsistatydinimą bei Ukrainos sankcijas dviem pagrindiniams šioje schemoje dalyvavusiems asmenims.
„Tai yra stiprus signalas“
„Svarbu, kad tyrimas tęsiamas ir remiamas valdžios institucijų. Tai yra stiprus signalas, jog Ukrainos nepriklausomos institucijos veikia ir kad korupcija nebus toleruojama net tarp aukščiausių pareigūnų, ypač dabar, kai tiek daug ukrainiečių valandų valandas praleidžia be šviesos ir šaltyje“, – pažymėjo K. Maternova.
Ji priminė ES vyriausiosios diplomatės Kaja Kallas žodžius, kad šios „schemos“ atskleidimo laikas Ukrainai buvo nesėkmingas ir kad tai, be abejo, yra rimtas skandalas.
„Korupcija egzistuoja daugelyje šalių. Ji yra tarsi vėžys, graužiantis visuomenę iš vidaus. Tačiau svarbu, kaip greitai ir ryžtingai į ją sureaguoja valdžia. Ukrainos reakcija kol kas rodo ryžtą. Antikorupcinės infrastruktūros nepriklausomybės išsaugojimas yra svarbiausias Ukrainos žingsnis siekiant narystės ES. Tai taip pat pagrindinis veiksnys, įrodantis, kad Ukraina rimtai nusiteikusi kovoti su korupcija“, – pabrėžė ambasadorė.
Europos Komisija mano, kad korupcijos schemos atskleidimas yra Ukrainos antikorupcinių institucijų veiksmingumo įrodymas.
