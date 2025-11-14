 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis

2025-11-14 08:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 08:43

Ukrainą sudrebinęs korupcijos skandalas energetikos sektoriuje pasiekė ir Vašingtoną – ambasadorė Olha Stefanišyna patvirtino, kad Kyjivas skubiai teikia informaciją JAV įstatymų leidėjams, baiminantis, jog skandalas gali tapti pretekstu mažinti paramą karo alinamai šaliai, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis (nuotr. SCANPIX)

3

O. Stefanišyna apie „skandalą, susijusį su prezidento Zelenskio administracija“, patikslino, jog Ukraina ketina aptarti situaciją su JAV įstatymų leidėjais, kurie gali pasinaudoti šia byla kaip argumentu prieš tolesnę pagalbą Ukrainai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes, žinoma, palaikome ryšius su daugeliu Kongreso ir Senato narių. Pateikėme naujausią informaciją“, – sakė ji.

Ambasadorė teigė, kad tyrimas susijęs su dviem Vyriausybės nariais, tačiau jie nėra tiesiogiai pavaldūs prezidentui.

„Situacija nemaloni, bet tokio atvejo Ukrainos istorijoje dar nėra buvę“

Ji taip pat pabrėžė, kad per mažiau nei 24 valandas V. Zelenskis paprašė šių pareigūnų atsistatydinti; jie buvo nušalinti nuo pareigų.

Kitiems šioje byloje figūruojantiems asmenims taip pat pritaikytos sankcijos.

„Manome, kad svarbu, jog Ukrainoje veiktų veiksminga institucinė sistema ir nebūtų vietos nebaudžiamumui. Situacija nemaloni, bet tokio atvejo Ukrainos istorijoje dar nėra buvę. Tai rodo, kad mūsų sukurti antikorupciniai mechanizmai tikrai veikia“, – apibendrino ambasadorė.

