Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija

Ukrainos miestas Pokrovskas Donecko srityje yra pavojuje. Tuo pat metu Rusija stiprina atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai.
Kaip rašo „Reuters“, atsižvelgiant į Rusijos puolimą – nors ir labai lėtą bei pareikalaujantį didelių nuostolių – mažai kas mato artimiausias perspektyvas sudaryti taikos sutartį.
„Atrodo, kad abi pusės bando parengti savo piliečius ir ekonomiką amžino karo metams“, – teigiama leidinyje.
Pramonė ir žmogiškasis faktorius
Pramonės ekspertų teigimu, šiuo metu Ukrainoje veikia keli šimtai įvairaus dydžio ginklų gamybos įmonių. Manoma, kad vien 2025 m. pagamintų dronų skaičius sieks 4 milijonus, tačiau kai kurie analitikai prognozuoja, kad šis skaičius gali ir padvigubėti, jei būtų užtikrintas pakankamas išorės finansavimas.
Tuo pat metu, kaip sakė „Chatham House Ukraine“ darbuotoja Yaroslava Barbieri, užsitęsusio konflikto pobūdis lemia, kad daugelis ukrainiečių įstojimą į karinę tarnybą vertina kaip „bilietą į vieną pusę“, nes vadai nenoriai atleidžia patyrusius karius net po daugelio tarnybos metų.
Kaip primena leidinys, iki šiol šauktiniai ir visi, kurie po invazijos įstojo savanoriškai, pasirašydavo neterminuotas sutartis, galiojusias iki karo pabaigos.
Dabar planuojama, kad nauji kariai tarnaus daugiausia penkerius metus, įskaitant nuostatą, jog po atleidimo jie negalės būti vėl pašaukti mažiausiai metus, o gal ir ilgiau.
„Ar Ukrainos karinės pajėgos iš tikrųjų pajėgs įgyvendinti šiuos planus – kitas klausimas. Kol kas jų pastangos kompensuoti gyvosios jėgos trūkumą didinant investicijas į dronus pasirodė nepakankamos“, – pažymi „Reuters“.
„Pagal kai kuriuos vertinimus, Rusijos karių, dalyvavusių paskutinėje kovoje dėl Pokrovsko, skaičius kartais net devynis kartus viršijo Ukrainos gynėjų skaičių.“
Politinės padėties paaštrėjimas Ukrainoje
Šią savaitę atsistatydino Ukrainos teisingumo ministras ir energetikos ministrė, vykstant tyrimui dėl didelio masto lėšų pasisavinimo.
„Šis skandalas, kuris brendo kelis mėnesius, yra bene didžiausia grėsmė Zelenskio valdžiai nuo invazijos pradžios, nes gali įžiebti jau susikaupusį nepasitenkinimą dėl rinkimų atidėjimo ir tariamai neteisingo prievartinio šaukimo. Abi šios problemos gali dar labiau paaštrėti, jei Ukraina patirtų pralaimėjimą fronte“, – teigia „Reuters“.
