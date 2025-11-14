Po tragiškos nakties – Zelenskio skambutis Suomijos prezidentui: štai ką jie aptarė

Prezidentas V. Zelenskis pokalbio su Suomijos prezidentu A. Stubbu metu aptarė tolesnę paramą Ukrainai ir Rusijos ataką, skelbia „Ukrinform“.
„Kalbėjau su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu. Vėl įvyko baisi Rusijos ataka prieš Ukrainą, mūsų žmones, paprastus gyvenamuosius namus. Alexanderis išreiškė užuojautą visai Ukrainos tautai ir pasmerkė šį piktadarišką Rusijos smūgį. Padėkojau jam už palaikymo žodžius“, – teigė V. Zelenskis.
Aptarta pagalba Ukrainai
Jis pažymėjo, kad pokalbio metu taip pat aptarta tolesnė pagalba Ukrainai visais įmanomais būdais bei bendri su partneriais žingsniai, siekiant didinti spaudimą Rusijai.
„Tik spaudimu – sankcijomis ir jėga – galima priversti Rusiją nutraukti šį karą, kurio niekas, išskyrus pačią Rusiją, niekada nenorėjo“, – sakė Ukrainos vadovas.
