Kyjivas apie korupcijos „paskaitas“ iš Orbano: „Ne, ačiū“

G. Tychijus pakomentavo naujausius V. Orbano įrašus socialiniuose tinkluose apie korupcijos skandalą Ukrainoje, kuriuose Vengrijos lyderis kalbėjo apie „karo mafiją“, esą susijusią su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ir paragino Briuselį nutraukti finansinę paramą Ukrainai.
„Paskaitos apie korupciją iš politiko, kuris pats yra siejamas su korupcijos skandalais ir pavertė savo šalį skurdžiausia ES? Ne, ačiū“, – rašė G. Tychijus savo „X“ paskyroje.
Lectures about corruption from a politician who is embroiled in corruption scandals and has made his country the poorest in the EU? No, thanks. https://t.co/3xqO8jKU8h pic.twitter.com/cM5d9Qx5czREKLAMA— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2025
Atstovas spaudai prie savo įrašo taip pat pridėjo redaguotą V. Orbano nuotrauką, kurioje šis vaizduojamas vilkintis zebro rašto kostiumą.
Toks kostiumas – užuomina į neseniai Vengrijoje kilusį korupcijos skandalą, susijusį su V. Orbanui priklausančia vila, kurioje žurnalistai aptiko privatų zoologijos sodą su egzotiškais gyvūnais, tarp jų ir zebrais.
Korupcijos skandalas Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paskelbė sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir buvusiam verslo partneriui, atsidūrusiam didžiulio korupcijos skandalo, sukrėtusio Kyjivą karo metu, centre.
Tai padaryta dieną po to, kai V. Zelenskis atleido savo energetikos ir teisingumo ministrus dėl milžiniškos pinigų plovimo schemos energetikos sektoriuje, beveik ketverius metus kenčiančiame nuo Rusijos atakų.
V. Zelenskis stengėsi atsiriboti nuo į skandalą įsipainiojusių bendražygių.
V. Zelenskio biuras paskelbė dekretą, kuriuo 46-erių metų verslininkui Tymurui Mindičiui taikomos „asmeninės specialios ekonominės“ sankcijos, įskaitant jo turto įšaldymą.
Dekretu taip pat nubaustas kitas verslininkas Oleksandras Cukermanas, nurodyta panaikinti jų valstybinius apdovanojimus, įšaldyti turtą ir nustatyti kelionių bei verslo apribojimus.
Specialioji kovos su korupcija prokuratūra (SAPO) apkaltino T. Mindičių organizavus 100 mln. dolerių (86,39 mln. eurų) vertės korupcijos skandalą, susijusį su lėšų iššvaistymu energetikos sektoriuje.
Jų teigimu, ketverius metus energetikos ministro pareigas ėjęs Hermanas Haluščenka iš T. Mindičiaus gavo asmeninės naudos mainais į pinigų srautų energetikos sektoriuje kontrolę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!