TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkija siunčia žinią Ukrainai: toleruosite korupciją – pamiršite kelią į ES

2025-11-14 12:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 12:58

Lenkijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis perspėja, kad Ukraina, nesustabdžiusi korupcijos, negalės tikėtis nei narystės Europos Sąjungoje, nei ilgalaikės Vakarų paramos. Politikas pabrėžia, jog būtent griežta reakcija į skandalus taps esminiu kriterijumi vertinant Ukrainos pasirengimą eurointegracijai, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Sikorskis: Trumpui laikas suvokti, kad Putinas iš jo tyčiojasi (nuotr. SCANPIX)
13

16

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Sikorskis buvo paklaustas, ar korupcijos skandalas Ukrainoje turėtų paveikti Lenkijos paramą šaliai.

„Šiandien pas mane lankėsi Ukrainos vicepremjeras Taras Kachka, ir jis išgirdo šią žinią tiesiai iš manęs – beje, jau ne pirmą kartą – kad lengviausias būdas prarasti Vakarų paramą yra toleruoti korupciją Ukrainoje“, – sakė užsienio reikalų ministras.

Kaip pažymėjo Lenkijos diplomatijos vadovas, Ukrainoje dėl šio skandalo jau įvyko atsistatydinimų ir sulaikymų. Jo nuomone, tai yra „greičiau adekvačios valstybės valdžios reakcijos pavyzdys“, nors, kaip pridūrė, „žinome, kad būta bandymų apriboti antikorupcinės tarnybos įgaliojimus“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Jei Ukraina toleruos korupciją, ji neįstos į Europos Sąjungą“

„Tai, kaip Ukrainos valdžia sureaguos į šią situaciją, bus lemiamas veiksnys... Jei Ukraina toleruos korupciją, ji neįstos į Europos Sąjungą. ES reikalauja sąžiningumo ir procedūrų laikymosi“, – pabrėžė ministras.

Lenkijos diplomatijos vadovas taip pat akcentavo Lenkijos suinteresuotumą remti Ukrainą.

„Mums Ukraina yra savotiškas buferis – apsauga nuo Rusijos agresijos. Ukraina drąsiai kovoja“, – teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis (nuotr. SCANPIX)
Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis (14)
Ukrainos smūgis Rusijos uostui supurtė naftos rinkas: štai kas vyksta pasaulyje (nuotr. UNIAN) (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ukrainos smūgis Rusijos uostui supurtė naftos rinkas: štai kas vyksta pasaulyje (107)
Zelenskis perspėjo Europą: stebėkit Rusiją, jeigu Putinas paskelbs mobilizaciją, reiškia bus karas (nuotr. SCANPIX)
ES prabilo apie korupcijos skandalą Ukrainoje (73)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija (nuotr. SCANPIX)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: sureagavo Vokietija (21)

Artistas
Artistas
2025-11-14 13:05
Teisingai pasakė,,o musu komunistui tas pats toliau laizys veliava
Atsakyti
Rici
Rici
2025-11-14 13:10
Laizanciu ta skudura LT yra sociai
Atsakyti
Nuomonė
Nuomonė
2025-11-14 13:30
Pagarba lenkams, bunda ir kitos šalys, o mūsų komunistas toliau skiria mūsų pinigus korupcinei valstybei, kad ten daugėtų milionierių su vilom šiltuose kraštuose.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
