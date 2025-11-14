Europiečiai įvardijo didžiausią grėsmę: štai ko bijo žmonės

Karas Ukrainoje išlieka pagrindiniu iššūkiu, su kuriuo šiuo metu susiduria ES – tai nurodė 47 proc. europiečių, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Atsakydami į klausimą apie globalius iššūkius ES ateičiai, respondentai dažniausiai mini konfliktus pasaulyje (41 proc.).
Toliau rikiuojasi nelegali migracija (35 proc.), klimato kaita ir ekologinės problemos (31 proc.). Ketvirtoje vietoje pagal paminėjimų skaičių yra nauja rizika, kad ES praras savo balsą ir įtaką pasaulyje (30 proc.).
Didžioji dauguma europiečių mano, kad valstybės narės, dirbdamos kartu ES lygmeniu, gali pasiekti geresnių rezultatų prekybos derybose ir ekonominėse partnerystėse, nei veikdamos savarankiškai (79 proc.).
Taip pat 83 proc. sutinka, kad ES turėtų diversifikuoti prekybos santykius su įvairiomis pasaulio šalimis, siekdama sustiprinti ekonominę nepriklausomybę ir paremti ES verslą.
JAV ir Europa pavargo nuo karo
Panaši dauguma pritaria ir ES veiksmams, kuriais siekiama stiprinti Europos ekonomiką. 81 proc. respondentų sutinka, kad ES turėtų imtis priemonių, padedančių Europos pramonei tapti konkurencingesnei ir mažiau priklausomai nuo anglies dioksido.
82 proc. pritaria, kad Sąjunga turėtų siekti didesnio teisingumo tarp socialinių grupių ir kartų.
Kalbant apie bendrus politinius prioritetus, 34 proc. europiečių nurodo saugumą ir gynybą kaip sritis, kurioms ES turėtų skirti daugiausia dėmesio. Toliau seka nelegali migracija (32 proc.) ir karas Ukrainoje (27 proc.).
Kaip pranešta, vis daugiau ukrainiečių mano, kad Europa ir JAV pavargo nuo karo ir spaudžia Ukrainą daryti nuolaidas Rusijai.
