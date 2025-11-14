 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Trečiąjį šių metų ketvirtį BVP euro zonoje augo 0,2 proc., ES – 0,3 proc.

2025-11-14 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 12:49

Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) euro zonoje augo 0,2 proc., Europos Sąjungoje (ES) – 0,3 proc., lyginant su ankstesniu ketvirčiu, skelbia Eurostatas. Lietuvoje BVP per ketvirtį sumažėjo 0,2 proc. 

Grynieji pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

ES statistikos tarnyba primena, jog antrąjį ketvirtį BVP augimas euro zonoje siekė 0,1 proc., ES – 0,2 proc. 

Šių metų liepą–rugsėjį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, per metus BVP euro zonoje padidėjo 1,4 proc., ES – 1,6 proc. 

Didžiausią ekonomikos augimą per ketvirtį patyrė Kipras, kurio BVP augo 0,9 proc. Lenkijos, Portugalijos ir Slovėnijos ekonomika tuo metu augo po 0,8 proc.

Remiantis Eurostato duomenimis, BVP 0,2 proc. per ketvirtį sumažėjo Lietuvoje ir Rumunijoje, po 0,1 proc. traukėsi Suomijos ir Airijos rodikliai. 

Palyginus šių ir praėjusių metų trečiuosius ketvirčius, per metus didžiausią BVP augimą fiksavo Airija – 12,3 proc. Tuo metu Lietuvoje ekonomika augo 1,9 proc. 

Visi pateikti BVP rodikliai yra pakoreguoti pagal sezoniškumą.

Dirbančiųjų skaičius per ketvirtį euro zonoje padidėjo 0,1 proc., o ES – 0,2 proc. 

Šių metų trečią ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, per metus užimtumas euro zonoje padidėjo 0,5 proc., o ES – 0,6 proc., po to, kai antrąjį ketvirtį euro zonoje jis augo 0,6 proc., o ES – 0,4 proc.

