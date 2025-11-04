 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ mažina šių metų Lietuvos BVP prognozę iki 2,5 proc.

2025-11-04 08:41 / šaltinis: BNS
2025-11-04 08:41

Dėl sustojusio pramonės augimo „Swedbank“ ekonomistai mažina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozę 0,1 punkto iki 2,5 proc., bet nekeičia kitų metų prognozės ir mano, kad  ekonomikos augimas sieks 3,2 proc.

Pinigai, bankomatas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Dėl sustojusio pramonės augimo „Swedbank“ ekonomistai mažina šių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozę 0,1 punkto iki 2,5 proc., bet nekeičia kitų metų prognozės ir mano, kad  ekonomikos augimas sieks 3,2 proc.

0

Ekonomistai atkreipia dėmesį į tai, kad augimas gali būti nesubalansuotas – paremtas tik vidaus paklausa, o eksporto augimas dar labiau sulėtės arba visai sustos, pranešė „Swedbank“.

„Kitais metais gyventojų vartojimą labiausiai skatins fundamentalūs veiksniai – vis dar sparčiai augantys atlyginimai ir pensijos, rekordinis užimtumas ir šiek tiek atslūgstanti infliacija. Tačiau bus ir vienkartinių veiksnių – dalis gyventojų daugiametes santaupas nukreips į trumpalaikių poreikių tenkinimą. Vis tik prognozuojame, kad didžioji dalis gyventojų nestabdys kaupimo senatvei, o didžioji dalis iš pensijų fondų atsiimtų lėšų bus skirtos ne vartojimui, o investicijoms“, – pranešime sakė banko ekonomistas Nerijus Mačiulis.

„Swedbank“ nekeičia šių metų vidutinės infliacijos prognozės ir mano, kad ji sieks 3,8 proc. kitų metų infliacijos prognozė sumažinta 0,2 punkto iki 3,3 procento.

Vidutinis darbo užmokestis, banko teigimu, šiemet augs 8,7 proc., kitąmet – 8,7 proc. Atkreipiamas dėmesys, kad produktyvumo augimas ir toliau atsiliks nuo atlyginimų augimo, o bent kai kurioms įmonėms bus vis sunkiau konkuruoti eksporto rinkose.

„Swedbank“ prognozuoja, kad 2026 metais prekių ir paslaugų eksportas augs 2 proc., o gyventojų vartojimas išaugs beveik 6 procentais.

