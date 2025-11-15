Rusai per pastarąją parą apšaudė Černihivo, Charkivo, Chersono, Dniepropetrovsko sritis

Rusai smūgius vykdė bepiločiais orlaiviais. Iš viso per praėjusią parą buvo užfiksuoti 45 apšaudymai ir 134 sprogimai.
Per praėjusią parą rusai du kartus atakavo Semenivką. Buvo apgadinti civiliniai automobiliai, taip pat vienos, jau nebeveikiančios, įmonės pastatas. Agresorius taip pat atakavo Koriukivkos rajoną. Menos bendruomenėje buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, o pačiame mieste užsidegė angaras, o dėl bepiločio orlaivio smūgio buvo apgadintas administracinis pastatas. Gaisrą užgesino ugniagesiai.
Cholmų bendruomenėje buvo pataikyta į kiemą, nuo kurio užsidegė ūkinis pastatas ir apgadintas gyvenamasis namas.
Chersono srityje žuvo žmogus
Chersono srities Mykilskės kaime dėl Rusijos apšaudymo žuvo žmogus. Apie tai „Telegrame“ pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.
Pasak jo, apie 8.40 val. ryto Rusijos kariai smogė Mykilskės kaimui. Per apšaudymą buvo mirtinai sužeistas 37 metų vyras.
Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą dėl Rusijos apšaudymo Chersono srityje taip pat buvo sužeisti septyni žmonės.
Charkive apšaudytos 9 gyvenvietės
Per pastarąją parą rusai taip pat apšaudė 9 Charkivo srities gyvenvietes; apšaudant Lozovą buvo sužeistas 59 metų vyras. Apie tai „Telegrame“ pranešė Charkivo srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.
Dniepre kilo gaisrai
Dėl Rusijos bepiločių orlaivių atakos prieš Dnieprą mieste kilo keli gaisrai. Be to, priešas dronais taikėsi į Nikopolio ir Sinelnykovės rajonus Dniepropetrovsko srityje.
Apie tai „Telegrame“ pranešė Dniepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.
„Visą naktį priešas siuntė dronus į Dnieprą. Mieste iš karto kilo keli gaisrai. Padaryta žala privačioms įmonėms. Buvo sunaikintas automobilis. Nikopolis buvo atakuojamas dronais ir apšaudomas iš artilerijos ir „Gradų“. Nukentėjo Nikopolio, Marganeco, Červonohryhorivkos ir Myrovės bendruomenės“, – rašoma pranešime.
Per smūgius žuvo 65 metų vyras. Nuo gaisrų nukentėjo nenaudojamas pastatas ir automobilis. Pranešta apie žalą privačiai įmonei, penkiaaukščiam gyvenamajam namui, privatiems namams, dujotiekiui ir transporto priemonei.
Vakare ir naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos Dniepropetrovsko srityje numušė 16 bepiločių orlaivių, pranešė Oro gynybos vadovybė.
