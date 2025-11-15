 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai per pastarąją parą apšaudė Černihivo, Charkivo, Chersono, Dniepropetrovsko sritis

2025-11-15 12:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 12:16

Per pastarąją parą Černihivo srityje užfiksuoti 45 apšaudymai ir 134 sprogimai. Apie tai „Facebooke“ pranešė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13

Per pastarąją parą Černihivo srityje užfiksuoti 45 apšaudymai ir 134 sprogimai. Apie tai „Facebooke“ pranešė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.

REKLAMA
0

Rusai smūgius vykdė bepiločiais orlaiviais. Iš viso per praėjusią parą buvo užfiksuoti 45 apšaudymai ir 134 sprogimai.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Per praėjusią parą rusai du kartus atakavo Semenivką. Buvo apgadinti civiliniai automobiliai, taip pat vienos, jau nebeveikiančios, įmonės pastatas. Agresorius taip pat atakavo Koriukivkos rajoną. Menos bendruomenėje buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, o pačiame mieste užsidegė angaras, o dėl bepiločio orlaivio smūgio buvo apgadintas administracinis pastatas. Gaisrą užgesino ugniagesiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cholmų bendruomenėje buvo pataikyta į kiemą, nuo kurio užsidegė ūkinis pastatas ir apgadintas gyvenamasis namas.

REKLAMA
REKLAMA

Chersono srityje žuvo žmogus

Chersono srities Mykilskės kaime dėl Rusijos apšaudymo žuvo žmogus. Apie tai „Telegrame“ pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

REKLAMA

Pasak jo, apie 8.40 val. ryto Rusijos kariai smogė Mykilskės kaimui. Per apšaudymą buvo mirtinai sužeistas 37 metų vyras.

Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą dėl Rusijos apšaudymo Chersono srityje taip pat buvo sužeisti septyni žmonės.

Charkive apšaudytos 9 gyvenvietės

Per pastarąją parą rusai taip pat apšaudė 9 Charkivo srities gyvenvietes; apšaudant Lozovą buvo sužeistas 59 metų vyras. Apie tai „Telegrame“ pranešė Charkivo srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.

REKLAMA
REKLAMA

Dniepre kilo gaisrai

Dėl Rusijos bepiločių orlaivių atakos prieš Dnieprą mieste kilo keli gaisrai. Be to, priešas dronais taikėsi į Nikopolio ir Sinelnykovės rajonus Dniepropetrovsko srityje.

Apie tai „Telegrame“ pranešė Dniepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.

„Visą naktį priešas siuntė dronus į Dnieprą. Mieste iš karto kilo keli gaisrai. Padaryta žala privačioms įmonėms. Buvo sunaikintas automobilis. Nikopolis buvo atakuojamas dronais ir apšaudomas iš artilerijos ir „Gradų“. Nukentėjo Nikopolio, Marganeco, Červonohryhorivkos ir Myrovės bendruomenės“, – rašoma pranešime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per smūgius žuvo 65 metų vyras. Nuo gaisrų nukentėjo nenaudojamas pastatas ir automobilis. Pranešta apie žalą privačiai įmonei, penkiaaukščiam gyvenamajam namui, privatiems namams, dujotiekiui ir transporto priemonei.

Vakare ir naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos Dniepropetrovsko srityje numušė 16 bepiločių orlaivių, pranešė Oro gynybos vadovybė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų