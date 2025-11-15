 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba: vėl atakuota Riazanės naftos perdirbimo gamykla Rusijoje

2025-11-15 13:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 13:13

Rusijoje buvo atakuota Riazanės naftos perdirbimo gamykla, todėl jos veikla bus sustabdyta.

Sprogimai Rusijoje: dronai nusitaikė į vieną didžiausių chemijos įmonių (nuotr. Telegram)

Rusijoje buvo atakuota Riazanės naftos perdirbimo gamykla, todėl jos veikla bus sustabdyta.

2

Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka.

„Buvo atakuota Riazanės naftos perdirbimo gamykla. Sekdama Saratovo gamyklos pavyzdžiu ji sustabdys veiklą“, – sakė jis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Saratovo naftos perdirbimo gamykla dronais buvo atakuota lapkričio 11 ir 14 d. Po paskutinės atakos buvo užfiksuoti sprogimai, o po to gamyklos patalpose kilo gaisrai. „Reuters“ duomenimis, po Ukrainos dronų atakų Saratovo gamykla sustabdė pirminį naftos perdirbimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

