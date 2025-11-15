 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina susprogdino kelią į Pokrovską

2025-11-15 19:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-15 19:25

Ukrainos gynybos pajėgos susprogdino iš Selydovės gyvenvietės į Pokrovską vedantį kelią.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos gynybos pajėgos susprogdino iš Selydovės gyvenvietės į Pokrovską vedantį kelią.

REKLAMA
2

Desantininkų šturmo pajėgų 7-asis greitojo reagavimo korpusas apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

REKLAMA

„Gynybos pajėgos smūgiuoja priešo logistikos keliams Pokrovsko prieigose. Per oro antskrydį buvo sunaikintas Selydovę ir Pokrovską jungiantis kelias. Todėl rusai šiuo keliu nebegali skverbtis į Pokrovską su lengvosiomis transporto priemonėmis“, – teigė kariuomenė.

Rusijos pajėgų vadai siunčia „savižudžių būrius“

Kitose vietose ukrainiečių pajėgos įrengia papildomas inžinerines kliūtis. Tuo metu Rusijos pajėgų vadai siunčia „savižudžių būrius“, kad šios kliūtys būtų pašalintos.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau Ukrainos nacionalinės gvardijos atstovas spaudai Ruslanas Muzyčukas sakė, kad fronto linijoje sudėtingiausia padėtis tebėra Pokrovsko sektoriuje, kur vyksta intensyviausios kautynės ir oro antskrydžiai.

Anot jo, pastarąją parą ten įvyko daugiau nei 50 susirėmimų, o Rusijos pajėgos surengė 11 oro smūgių prieš ukrainiečių pozicijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos kariai Časiv Jare (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija (5)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (206)
Rusų ataka Kyjive 2025-06-17 (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rusijos smūgiai tampa pavojingesni: taikosi į Ukrainos silpnąsias vietas (497)
Stambule – naujas Ukrainos ir Rusijos derybų raundas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina atskleidė, kas vyko derybų su Rusija metu: štai kaip rusai bandė apgauti Trumpą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų