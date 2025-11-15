 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

J. D. Vance`as atskleidė, kodėl Trumpas kalbasi su Putinu

2025-11-15 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as paaiškino, kodėl JAV prezidentas Donaldas Trumpas veda dialogą su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu.

Vance‘as: amerikiečių karių Ukrainoje nebus (nuotr. SCANPIX)
Apie tai jis kalbėjo „Fox News“, rašo UNIAN.

J. D. Vance`as atsakė, kodėl Trumpas kalbasi su Putinu

Anot jo, D. Trumpas vykdo „agresyvią diplomatiją“, kuri yra būtina taikai pasiekti.

„Jums nereikia sutikti su Vladimiro Putino sprendimu įsiveržti į Ukrainą, bet jei norite pasiekti taiką, turite būti stiprūs. Taip pat turite kalbėtis su žmonėmis. Turite užsiimti agresyvia, aktyvia diplomatija“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

J. D. Vance‘as taip pat pažymėjo, kad D. Trumpo pozicija yra sutelkti dėmesį į taiką, bet neleisti žiniasklaidai diktuoti, kaip jam elgtis.

„Jo doktrina yra turėti stipriausią armiją pasaulyje, sutelkti dėmesį į taiką, bet neleisti Vašingtono žurnalistams nurodyti, su kuo galite kalbėtis ir kaip užsiimti diplomatija“, – pabrėžia jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

