J. D. Vance`as atskleidė, kodėl Trumpas kalbasi su Putinu

Apie tai jis kalbėjo „Fox News“, rašo UNIAN.
J. D. Vance`as atsakė, kodėl Trumpas kalbasi su Putinu
Anot jo, D. Trumpas vykdo „agresyvią diplomatiją“, kuri yra būtina taikai pasiekti.
„Jums nereikia sutikti su Vladimiro Putino sprendimu įsiveržti į Ukrainą, bet jei norite pasiekti taiką, turite būti stiprūs. Taip pat turite kalbėtis su žmonėmis. Turite užsiimti agresyvia, aktyvia diplomatija“, – sako jis.
J. D. Vance‘as taip pat pažymėjo, kad D. Trumpo pozicija yra sutelkti dėmesį į taiką, bet neleisti žiniasklaidai diktuoti, kaip jam elgtis.
„Jo doktrina yra turėti stipriausią armiją pasaulyje, sutelkti dėmesį į taiką, bet neleisti Vašingtono žurnalistams nurodyti, su kuo galite kalbėtis ir kaip užsiimti diplomatija“, – pabrėžia jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!