Trumpas atšaukė dalį muitų tarifų kai kuriems maisto produktams

Baltieji rūmai paskelbė sąrašą produktų, kuriuos paliečia įsakas – tai kava, arbata, bananai, pomidorai, jautiena, kakava, prieskoniai, atogrąžų vaisiai ir vaisių sultys. Į sąrašą taip pat įtrauktos kai kurios trąšos.
D. Trumpas sulaukė politinio spaudimo dėl didelių maisto kainų JAV, ypač akcentuojant brangstančią jautieną.
JAV darbo statistikos biuro duomenimis, maltos jautienos kaina nuo metų pradžios augo kiekvieną mėnesį.
Administracija teigė, kad šio žingsnio imtasi, nes kai kurių žemės ūkio produktų JAV pagaminama nepakankamai. Daugelis prekybos susitarimų, kuriuos JAV yra sudariusi arba dėl kurių vis dar derasi, yra su šalimis, kurios eksportuoja daug šių žemės ūkio produktų.
Nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį D. Trumpas vykdė agresyvią tarifų politiką, kai kuriais atvejais nustatydamas labai didelius papildomus muitus importui iš daugelio šalių. Administracija kaltina šias šalis, kad jos daugelį metų turėjo naudos iš tarifų režimo, kuris buvo nepalankus JAV.
Pastaraisiais mėnesiais daug šalių pradėjo derybas su D. Trumpo administracija ir sudarė prekybos susitarimus – šiuos pokyčius respublikonų prezidentas įvardijo kaip savo asmeninę sėkmę.
Tačiau daugelis ekonomikos ekspertų pabrėžia, kad dėl tokios radikalios tarifų politikos iš esmės pralaimi visi. Pasak jų, JAV labiausiai nukenčia paprasti žmonės, kurie dėl tokio požiūrio galiausiai moka didesnes vartotojų kainas.
