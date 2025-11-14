Trumpas pareikalavo ištirti Epsteino ryšius su Clintonu

Norėdamas apversti situaciją po to, kai nauja J. Epsteino elektroninių laiškų serija vėl sukėlė klausimų dėl jo paties ryšių su liūdnai pagarsėjusiu finansininku, D. Trumpas taip pat pareikalavo tyrimo dėl JAV banko „JPMorganChase“, buvusio Harvardo universiteto prezidento Larry Summerso ir kitų asmenų ryšių.
Respublikonas D. Trumpas apkaltino savo konkurentus demokratus, kad šie „naudojasi Epsteino afera“, siekdami nukreipti dėmesį nuo neseniai pasiekto partijos kompromiso, kuriuo užbaigtas rekordinis JAV vyriausybės uždarymas, ir sakė, kad skandalas susijęs su „demokratais, o ne su respublikonais“.
„Aš prašysiu [generalinės prokurorės] Pam Bondi ir Teisingumo departamento kartu su mūsų didžiaisiais patriotais iš FTB ištirti Jeffrey Epsteino dalyvavimą ir santykius su Billu Clintonu, Larry Summersu, Reidu Hoffmanu, „JPMorganChase“ ir daugeliu kitų žmonių bei institucijų, – rašė D. Trumpas platformoje „Truth Social“. – Įrašai rodo, kad šie ir daugelis kitų vyrų praleido didelę savo gyvenimo dalį su Epsteinu ir jo „saloje“.“
B. Clintonas jau seniai buvo tikrinamas dėl savo ryšių su E. Epsteinu ir skraidė jo privačiu lėktuvu, bet niekada nebuvo apkaltintas kokiais nors neteisėtais veiksmais šiame skandale.
J. Epsteinas sakė, kad B. Clintonas „niekada nesilankė“ jo liūdnai pagarsėjusioje privačioje saloje Karibuose, kaip teigiama el. laiškuose, datuojamuose 2011 m. ir peržiūrėtuose AFP.
Iškart nebuvo jokių komentarų iš B. Clintono, L. Summerso, „LinkedIn“ įkūrėjo R. Hoffmano ar banko „JPMorganChase“, kuris 2023 m. sutiko sumokėti 290 mln. dolerių, kad būtų taikiai sureguliuotas grupinis ieškinys, kurį pateikė buvusio banko kliento J. Epsteino aukos.
D. Trumpo žinutė nutraukė dvi dienas trukusią tylą dėl šio skandalo, o trečiadienį paviešinti el. laiškai vėl iškėlė klausimų dėl 79 metų D. Trumpo ilgų ir artimų santykių su J. Epsteinu.
J. Epsteinas mirė kalėjime 2019 m. – nusižudė, kaip nusprendė valdžios institucijos, – prieš dar jam stojant prieš teismą dėl federalinių kaltinimų seksualiniu išnaudojimu. Tačiau klausimų dėl jo įtariamo vadovavimo sekso tinklui, per kurį įtakingiems vyrams buvo pristatomos nepilnametės merginos, tik daugėjo.
„Turiu valdyti šalį“
Pats D. Trumpas nebuvo kaltinamas jokiais nusikaltimais, tačiau šis skandalas persekioja jį nuo pat sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį, nepaisant pastangų jį užgniaužti.
D. Trumpas ir kai kurie jo artimi sąjungininkai, įskaitant FTB vadovą Kashą Patelį, praeityje žadėjo savo dešiniųjų pažiūrų rėmėjams siekti, kad būtų paviešinti visi įrodymai prieš J. Epsteiną, įskaitant informaciją apie tariamus jo klientus.
Tačiau MAGA įniršis kilo po to, kai liepos mėnesį savo rašte D. Trumpo administracijos Teisingumo departamentas dar kartą patvirtino, kad J. Epsteinas nusižudė ir kad „klientų sąrašas“, kurį P. Bondi teigė peržiūrinti, iš tikrųjų neegzistuoja.
Trečiadienį skandalas vėl pasiekė piką, kai buvo paviešinti Kongreso išsireikalauti elektroniniai laiškai iš J. Epsteino valdų.
Susirašinėjimo el. laiškais tarp J. Epsteino ir jo draugų sraute teigiama, kad D. Trumpas „žinojo apie merginas“ ir praleido „daug valandų“ su Virginia Giuffre, viena iš J. Epsteino aukų ir pagrindine kaltintoja.
Baltieji rūmai teigia, kad V. Giuffre, kuri pati balandį nusižudė, tvirtino, kad D. Trumpas „buvo labai draugiškas“.
Dabar Atstovų Rūmai kitą savaitę balsuos dėl reikalavimo, kad Teisingumo departamentas paviešintų medžiagą apie J. Epsteiną, kai po saujelės MAGA įstatymų leidėjų maišto atsirado tam pakankamai balsų.
Toje medžiagoje gali būti kur kas daugiau nei buvo iki šiol įkalčių apie J. Epsteino ir jo aplinkos, per daugelį metų apėmusios nuo D. Trumpo iki buvusio Didžiosios Britanijos princo Andrew, ryšius.
D. Trumpas penktadienį aiškiai parodė, kad nenori, jog šios pastangos būtų tęsiamos.
„Nešvaistykite laiko dėl Trumpo. Aš turiu valdyti šalį!“ – pareiškė jis socialinėje žiniasklaidoje.
