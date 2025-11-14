 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo anūkė užėmė paskutinę vietą debiutinėse golfo varžybose

2025-11-14 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 17:55

Trumpo anūkė užėmė paskutinę vietą savo pirmosiose oficialiose golfo varžybose, likusi 461-oje vietoje, skelbiama „Fox News“.

Trumpo anūkė užėmė paskutinę vietą debiutinėse golfo varžybose (nuotr. SCANPIX)
11

0

Nepaisant nesėkmingo pasirodymo D. Trumpo anūkė pademonstravo gerą nuotaiką ir su optimizmu žvelgia į savo ateitį profesionalių golfo žaidėjų gretose.

„Aš atlikau daug gerų smūgių, tik ne į ten, kur reikėjo“, – paaiškino savo pralaimėjimą Kai Trump.

Kai Trump
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kai Trump

Ketvirtadienį ji debiutavo moterų turnyre „The Annika“ Floridoje, kur varžėsi su geriausiomis pasaulio golfo žaidėjomis.

Prieš startą merginos senelis – JAV prezidentas Donaldas Trumpas – patarė jai tiesiog mėgautis žaidimu ir nesijaudinti, rašoma leidinyje.

Naujienų kanalas „Fox News“ praneša, kad 18-metė Kai svajoja tapti profesionalia golfo žaidėja.

