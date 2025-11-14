Trumpo anūkė užėmė paskutinę vietą debiutinėse golfo varžybose

Nepaisant nesėkmingo pasirodymo D. Trumpo anūkė pademonstravo gerą nuotaiką ir su optimizmu žvelgia į savo ateitį profesionalių golfo žaidėjų gretose.
„Aš atlikau daug gerų smūgių, tik ne į ten, kur reikėjo“, – paaiškino savo pralaimėjimą Kai Trump.
Ketvirtadienį ji debiutavo moterų turnyre „The Annika“ Floridoje, kur varžėsi su geriausiomis pasaulio golfo žaidėjomis.
Prieš startą merginos senelis – JAV prezidentas Donaldas Trumpas – patarė jai tiesiog mėgautis žaidimu ir nesijaudinti, rašoma leidinyje.
Naujienų kanalas „Fox News“ praneša, kad 18-metė Kai svajoja tapti profesionalia golfo žaidėja.
