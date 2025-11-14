JAV ir Šveicarija skelbia pasiekusios susitarimą dėl prekybos ir muitų

Kad pelnytų Baltųjų rūmų palankumą, Alpių šalis pažadėjo Jungtinėse Valstijose investuoti 200 mlrd. JAV dolerių (171,7 mlrd. eurų).
Apie susitarimą buvo paskelbta kitą dieną po derybų Vašingtone, į kurias atvykęs Šveicarijos ekonomikos ministras Guy Parmelinas vylėsi sumažinti D. Trumpo administracijos šiemet nustatytus didelius muitus.
Rugpjūtį D. Trumpas sukrėtė Šveicariją, iš šios šalies importuojamoms prekėms įvedęs 39 proc. dydžio muitus, kurie buvo vieni didžiausių jo pasaulinėje muitų kampanijoje.
„Iš esmės pasiekėme susitarimą su Šveicarija. Taigi šiandien paskelbsime jo detales Baltųjų rūmų interneto svetainėje“, – interviu televizijai CNBC anksčiau pareiškė JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras.
Šveicarijos vyriausybė pareiškė su Vašingtonu pasiekusi susitarimą, pagal kurį JAV muitai bus sumažinti nuo dabartinio 39 proc. lygio iki 15 procentų.
Pagal susitarimą „Šveicarijos įmonės ketina iki 2028 metų pabaigos Jungtinėse Valstijose tiesiogiai investuoti 200 mlrd. JAV dolerių“, teigiama vyriausybės pareiškime. Tai taip pat apimtų pastangas stiprinti profesinį švietimą ir mokymą.
J. Greeras penktadienį televizijai CNBC sakė, jog tikimasi, kad šveicarai į Jungtines Valstijas perkels daug savo gamybos, pavyzdžiui, vaistų, aukso lydymo ir geležinkelio įrangos.
Dideli muitų tarifai kėlė grėsmę įvairiems nuo eksporto priklausomos Šveicarijos ekonomikos sektoriams, ypač laikrodžių ir pramonės mašinų gamybai, bet taip pat ir šokolado bei sūrio sektoriams.
Nors farmacijos pramonė – didžiausias Šveicarijos eksporto sektorius – buvo atleista nuo muitų vaistams, ji nuolat susidurdavo su grėsme, kad D. Trumpas netrukus nusitaikys ir į ją.
Mechanikos inžinerijos ir elektrotechnikos pramonės asociacija „Swissmem“ po penktadienį paskelbto pranešimo apie susitarimą pareiškė jaučianti palengvėjimą.
Šveicarijos įmonės buvo susirūpinusios, kad jų konkurentai iš kitų turtingų šalių turės pranašumą, nes Europos Sąjunga ir Japonija susiderėjo dėl mažesnių 15 proc. tarifų.
Nors „Swissmem“ pažymėjo, kad susitarimas suteikia „laikiną palengvėjimą“, jos prezidentas Martinas Hirzelis (Martinas Hircelis) įspėjo, kad „neturime atsipalaiduoti. Gali būti įvesti nauji tarifai“.
Praėjusią savaitę šešių didžiausių Šveicarijos įmonių vadovai, tarp kurių buvo ir laikrodžių gamintojos „Rolex“ bei prabangos prekių milžinės „Richemont“ direktoriai, susitiko su D. Trumpu, siekdami atkreipti jo dėmesį į jo muitų daromą žalą jų įmonėms.
Sugrįžęs į prezidento postą, D. Trumpas įvedė didelius muitus prekybos partneriams visame pasaulyje ir taip pat nustatė atskirus muitus tam tikriems sektoriams, pavyzdžiui, plieno, aliuminio ir automobilių.
