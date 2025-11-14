Naujas JAV smūgis įtariamam narkotikų laivui nusinešė keturių žmonių gyvybes

Vašingtonas tokius smūgius, kurie, ekspertų teigimu, prilygsta neteisminiams nužudymams, net jei jie nukreipti prieš žinomus prekeivius narkotikais, pradėjo vykdyti rugsėjo pradžioje, taikydamasis į laivus Karibų jūros regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
Pranešama, kad šią savaitę per 20 smūgių tarptautiniuose vandenyse žuvo 80 žmonių.
Neaišku, kada buvo smogta: CBS transliuotojas pranešė, kad laivas sunaikintas pirmadienį, o „The New York Times“, remdamasis su anonimiškumo sąlyga kalbėjusiu Pentagono pareigūnu, pranešė, kad smūgis buvo surengtas trečiadienį.
Pentagonas kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti situaciją.
JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas šį mėnesį paragino Vašingtoną ištirti smūgių teisėtumą, teigdamas, kad yra tvirtų įrodymų, jog tai yra neteisminiai nužudymai.
JAV teisingumo departamentas teigė, kad smūgiai atitinka ginkluotų konfliktų teisę, o vyriausybė pranešė, kad tęs operacijas.
Antradienį prie Lotynų Amerikos krantų atplaukė JAV lėktuvnešis, ir tai yra reikšmingas Vašingtono karinio buvimo regione padidėjimas, padidinęs įtampą su Venesuela, kuri paskelbė apie „masinę“ atsakomąją akciją.
Ketvirtadienį Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas paskelbė apie naują misijos, skirtos „pašalinti narkoteroristus“, etapą, kurį pavadino operacija „Pietinė ietis“.
Pranešime nepateikta jokių detalių apie tai, ką ši operacija apims ir kuo ji gali skirtis nuo jau vykdomų karinių veiksmų.
