JAV – akibrokštas iš sąjungininkės

Toks sprendimas priimtas, nes JK nenori būti JAV karinių atakų bendrininkė ir mano, kad šios atakos yra neteisėtos.
Akibrokštas iš sąjungininkės
Apie tai leidiniui pranešė šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu.
JK sprendimas reiškia reikšmingą lūžį santykiuose su artimiausia sąjungininke ir žvalgybos informacijos dalijimosi partnere bei pabrėžia augantį skepticizmą dėl JAV karinių operacijų Lotynų Amerikoje teisėtumo.
Šaltinių teigimu, JK kuri kontroliuoja keletą teritorijų Karibuose, kur yra įsikūrę jos žvalgybos padaliniai, jau daugelį metų padėdavo JAV surasti įtariamus narkotikų gabenimo laivus, kad JAV pakrančių apsauga galėtų juos sulaikyti – kad laivai būtų sustabdyti, jų įgulos būtų sulaikytos, o narkotikai konfiskuoti.
Žvalgybos informacija paprastai buvo siunčiama Jungtinei tarpinstitucinei darbo grupei Pietuose, Floridoje dislokuotai darbo grupei, kurią sudaro atstovai iš kelių partnerių šalių ir kuri dirba siekdama sumažinti neteisėtą prekybą narkotikais.
Tačiau netrukus po to, kai rugsėjo mėnesį JAV pradėjo mirtinus smūgius prieš laivus, JK ėmė nerimauti, kad JAV gali naudoti britų pateiktą žvalgybos informaciją taikiniams pasirinkti.
Anot šaltinių, britų pareigūnai mano, jog JAV kariniai smūgiai, dėl kurių žuvo 76 žmonės, pažeidžia tarptautinę teisę. Žvalgybos informacijos perdavimas buvo sustabdytas prieš daugiau nei mėnesį.
