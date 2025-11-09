BBC generalinis direktorius atsistatydina po ginčo dėl dokumentinio filmo apie Donaldą Trumpą

Tai įvyko po to, kai „Telegraph“ paskelbė nutekinto BBC vidinio dokumento detales, kur teigiama, kad „Panorama“ sumontavo dvi D. Trumpo kalbos dalis taip, kad atrodytų, jog jis aiškiai skatina kelti riaušes Kapitolijuje 2021 m. sausio mėn.
„Buvo padaryta klaidų, ir kaip generalinis direktorius turiu prisiimti atsakomybę“, - pareiškime teigia T. Davie.
Nutekintas dokumentas parašytas Michaelo Prescotto, buvusio nepriklausomo išorės patarėjo transliuotojo redakcinių standartų komitete. Jis paliko šias pareigas birželio mėn.
Davie atsistatydinimas susijęs su keliais kitais BBC skandalais per pastaruosius mėnesius, įskaitant reportažą apie Glastonberio festivalį.
„Norėjau pranešti, kad po 20 metų nusprendžiau palikti BBC. Tai tik mano sprendimas, ir esu labai dėkingas pirmininkui ir valdybai už jų tvirtą ir vieningą paramą per visą mano kadenciją, įskaitant pastaruosius keletą dienų”, – taip savo atsistatydinimą komentavo T. Davie.
„Ginčai dėl „Panorama“ filmo apie prezidentą D. Trumpą pasiekė tokį lygį, kad daro žalą BBC – institucijai, kurią myliu. Atsakomybė tenka man“, – kalbėjo naujienų skyriaus generalinė direktorė D. Turness, šeštadienį T. Davie įteikusi atsistatydinimo pareiškimą.
„Nors buvo padaryta klaidų, noriu aiškiai pasakyti, kad neseniai išsakyti kaltinimai, jog BBC News yra instituciniu požiūriu šališka, yra neteisingi“, – priduria D. Turness.
BBC pirmininkas Samiras Shahas reiškia nuoširdžią padėką T. Davie ir D. Turness už jų „ištikimą tarnybą ir atsidavimą BBC“.
„Tai liūdna diena BBC“, – kalbėjo S. Shahas. – „Visa valdyba gerbia šį sprendimą ir jo priežastis.“
