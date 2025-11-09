 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas nori visiems JAV piliečiams išmokėti po 2000 dolerių

2025-11-09 19:18 / šaltinis: ELTA
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį savo „Truth Social“ platformoje paskelbė, kad vyriausybė daugumai piliečių išmokės ne mažiau kaip 2000 dolerių „dividendą“.

0

Jis rašė, kad išimtis bus taikoma tik dideles pajamas gaunantiems piliečiams, tačiau nenurodė pajamų lygio ar termino.

Trumpo pranešimas paskelbtas praėjus savaitei po to, kai demokratai visoje šalyje laimėjo daugelį vietinių ir valstijų rinkimų, gubernatoriaus rinkimus Naujajame Džersyje ir Virdžinijoje bei perėmė respublikonų vietas komunalinių paslaugų komisijoje Džordžijoje, valstijoje, kurioje respublikonai turi didelę įtaką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po rinkimų paties D. Trumpo gretose pasigirdo kritikos, kad jis neskiria pakankamai dėmesio savo pagrindiniams rinkėjams, kuriems savo kampanijos metu buvo pažadėjęs sumažinti pragyvenimo išlaidas.

Infliacija JAV išlieka aukšta ir svyruoja apie 3 %, todėl daugelis žmonių visoje šalyje skundžiasi dėl aukštų kainų.

Įraše D. Trumpas gyrė JAV ekonomiką, sakydamas, kad muitai atneš „trilijonus dolerių“, kurie netrukus bus skiriami šalies milžiniškai skolai grąžinti.

„Žmonės, kurie prieštarauja muitams, yra KVAIŠOS!“, – rašė D. Trumpas. Taip pat jis pavadino Jungtines Valstijas „turtingiausia ir labiausiai gerbiama šalimi pasaulyje“, nes joje „beveik nėra infliacijos, o akcijų kaina rekordinė“.

Daugelis JAV smulkiųjų įmonių skundėsi dėl muitų,  kai kurios pateikė ieškinį, kuris buvo nagrinėjamas praėjusią savaitę Aukščiausiajame Teisme.

Analitikai atkreipė dėmesį į susirūpinimą dėl padidėjusio dirbtinio intelekto (DI) naudojimo pasekmių, kaip antai, masiniai atleidimai iš darbo ir didesnės elektros kainos. Niujorke ir kitose didmiesčiuose taip pat kyla problemų dėl didelių būsto išlaidų.

Prezidentas jau prieš kelis mėnesius viešai iškėlė idėją išmokėti kompensacijas JAV piliečiams, tačiau tuomet jos neplėtojo.

