ES pritarė siūlymui apmokestinti įvežamas nedidelės vertės prekes

Ketvirtadienį Briuselyje įvykusiame susitikime ES finansų ministrai balsavo už dabartinės 150 eurų neapmokestinamos sumos ribos panaikinimą, po susitikimo pranešė ES šiuo metu pirmininkaujančios Danijos finansų ministras.
Šiuo metu siuntiniai iš užsienio, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų ir kurie, pavyzdžiui, į ES vartotojams tiesiogiai pristatomi paštu arba internetu, jokiais muitais neapmokestinami.
Todėl ateityje muitai bus taikomi visoms į ES importuojamoms prekėms ir bus skaičiuojami nuo pirmojo euro. Belieka laukti, ar dėl to pigios prekės taps brangesnės.
Ši iniciatyva, kurią remia Vokietijos vyriausybė, yra skirta kovoti su konkurencijos iškraipymu ir sukčiavimu.
Pasak pranešimo, naikinama lengvata yra aiškus ES signalas, kad užtvindyti Europos rinkas dideliais kiekiais pigių importinių prekių iš trečiųjų šalių, ypač iš Azijos, yra nepriimtina.
Sprendimas grindžiamas ES Komisijos pasiūlymu. Naujasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2028 m., kai pradės veikti skaitmeninė apdorojimo ir stebėjimo platforma. Tačiau valstybės narės nori, kad laikinas sprendimas įsigaliotų jau kitais metais.
