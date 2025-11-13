 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES pritarė siūlymui apmokestinti įvežamas nedidelės vertės prekes

2025-11-13 20:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 20:19

Siekdamos užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui, Europos Sąjungos valstybės narės susitarė, kad importuojamoms pigių prekių siuntoms, kurių vertė yra mažesnė nei 150 eurų, Europos Sąjungoje ateityje turėtų būti taikomi muitai.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Siekdamos užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui, Europos Sąjungos valstybės narės susitarė, kad importuojamoms pigių prekių siuntoms, kurių vertė yra mažesnė nei 150 eurų, Europos Sąjungoje ateityje turėtų būti taikomi muitai.

0
Ketvirtadienį Briuselyje įvykusiame susitikime ES finansų ministrai balsavo už dabartinės 150 eurų neapmokestinamos sumos ribos panaikinimą, po susitikimo pranešė ES šiuo metu pirmininkaujančios Danijos finansų ministras.

REKLAMA

Šiuo metu siuntiniai iš užsienio, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų ir kurie, pavyzdžiui, į ES vartotojams tiesiogiai pristatomi paštu arba internetu, jokiais muitais neapmokestinami.

Todėl ateityje muitai bus taikomi visoms į ES importuojamoms prekėms ir bus skaičiuojami nuo pirmojo euro. Belieka laukti, ar dėl to pigios prekės taps brangesnės.

Ši iniciatyva, kurią remia Vokietijos vyriausybė, yra skirta kovoti su konkurencijos iškraipymu ir sukčiavimu.

Pasak pranešimo, naikinama lengvata yra aiškus ES signalas, kad užtvindyti Europos rinkas dideliais kiekiais pigių importinių prekių iš trečiųjų šalių, ypač iš Azijos, yra nepriimtina.

Sprendimas grindžiamas ES Komisijos pasiūlymu. Naujasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2028 m., kai pradės veikti skaitmeninė apdorojimo ir stebėjimo platforma. Tačiau valstybės narės nori, kad laikinas sprendimas įsigaliotų jau kitais metais.

