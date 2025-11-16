Rusija kopijuoja nacių propagandą? „Stebuklingų ginklų" pasakos sugrįžta

Spalio mėnesį girdėjome itin daug Rusijos prezidento Vladimiro Putino kalbų apie išbandomą branduolinę raketą „Burevestnik“, galinčią pasiekti net JAV.
Rusijos spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas teigė, jog ši raketa yra „absoliutus proveržis technologijų srityje“, o Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova teigė, jog Vakarai „labai bijo“. Kremliui palankiose žiniasklaidos priemonėse mirga žodžiai: „panika“, „superginklas“, „nemalonus siurprizas“. Šiais žodžiais apibūdinamas ir povandeninis dronas „Poseidonas“, apie kurio bandymus taip pat pasakojo V. Putinas.
„Stebuklingi ginklai“
Tokios taktikos – nieko naujo. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai įvedė terminą wunderwaffe – „stebuklingas ginklas“. Šis terminas apima novatoriškus ir itin galingus lėktuvus, tankus bei raketas.
Tiesa, „stebuklingi ginklai“ nepadėjo Trečiajam Reichui laimėti, bet tapo vienu iš pagrindinių propagandos naratyvų.
Kalbos apie wunderwaffe prasidėjo, kai Trečiasis Reichas pradėjo pralaimėti Antrajame pasauliniame kare. Vokietija iš pradžių manė, kad tai bus blitzkrieg – greitas karas, kurį pavyks užbaigti per kelis mėnesius, savaites ar net dienas. Iš pradžių atrodė, kad taip ir bus, tačiau 1942–1944 m., karui pereinant į užsitęsusią fazę, konfliktas pradėjo išsekinti Trečiąjį Reichą.
„Wunderwaffe“ didelės įtakos karo eigai nepadarė
Nepaisant sparčių ekonomikos augimo tempų ir karinės gamybos Vokietijoje, jai buvo sunku kariauti su TSRS, Didžiąja Britanija ir JAV. Būtent tada pradėta nacių propaganda apie wunderwaffe.
Dauguma „stebuklingų ginklų“ neperžengė prototipų stadijos arba pasirodė esantys pernelyg sudėtingi ir brangūs masinei gamybai. Tad jų įtaka karo eigai buvo minimali. Populiariausias nacių propagandos „stebuklingas ginklas“ – sparnuotoji raketa „Fau-1“, „keršto ginklas“ už Vokietijos miestų bombardavimą.
Įdomu tai, kad epitetą „keršto ginklas“ naudojo ir Rusijos žiniasklaida kalbėdama apie „Orešnik“ – prieš metus pasirodžiusią vidutinio nuotolio balistinę raketą.
Vokietijos „Fau-1“ pradėta naudoti tik 1944 m., kai Reicho pozicijos jau buvo gana silpnos. Tiesa, šios raketos nebuvo itin tikslios – dažnai nukrisdavo už kelių kilometrų nuo tikslo, gyvenamųjų rajonų viduryje.
Naciai mėgo statyti specialiai milžiniškus ginklus, turinčius mažai praktinės vertės: didžiulis pabūklas „Fa-3“, dar monstriškesnis trijų aukštų superpabūklas „Dora“, itin sunkūs tankai „Maus“ ir „E-100“. Naciai netgi sukūrė vikšrinę savaeigę miną, valdomą nuotoliniu būdu – savotišką Antrojo pasaulinio karo laikų „droną“.
Ilgame nacių beprotiškiausių nerealizuotų wunderwaffe projektų sąraše puikuojasi ir kosminis laivas bei raketa, skirta atakoms prieš Niujorką. Dar prieš karo pradžią Trečiasis Reichas planavo „užkimšti burną užjūrio arogancijai“, o Adolfas Hitleris prisipažino, kad svajojo pamatyti Niujorką liepsnojantį.
Gebelsas: „Galų gale svarstyklės pakryps mūsų naudai“
Nors praktikoje šie „stebuklingi ginklai“ turėjo mažai įtakos karo eigai, vokiečių propaganda pateikė visiškai kitokią informaciją:
„Kaip pasikeitė karas po „Fau-1“ atsiradimo? Šį klausimą kelia visas pasaulis. Ši naujiena tapo sensacija visame pasaulyje. (…) Naujojo ginklo naudojimo mastas dar nėra aiškus, bet neabejotina, kad jis padarė galingą poveikį priešo moralinei dvasiai, padarydamas masės pasipriešinimo jėgą jautrią ir neapibrėžtą.“
„Anglai prieš mus naudoja oro karą. Mes prieš juos naudojame povandeninius laivus. Oro karo rezultatai yra labiau pastebimi. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje povandeninė kampanija yra svarbesnė karui, nes jos padaryti sužalojimai yra gilesni. (...) Mūsų povandeninių laivų įgulos žino, koks svarbus yra jų darbas karo metu. Galų gale svarstyklės pakryps mūsų naudai. Ilgalaikėje perspektyvoje priešas patirs milžiniškų nuostolių“, – sakė Nacionalinio švietimo ir propagandos ministras Jozefas Gebelsas.
Vokietijai pralaimėjus Vakarų ir Rytų frontuose, partijos nariai buvo tikinami, kad „nauji išradimai netrukus nustebins mūsų priešus jūroje, sausumoje ir ore.“
„Šis pernelyg didelis entuziazmas baigsis dideliu nusivylimu“
Propagandos metodiniuose vadovuose žurnalistai bei redaktoriai buvo skatinami rašyti, kad „vokiški ginklai yra geriausi iš visų esamų. Atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų tarptautinį pobūdį, tiesa, kad priešas taip pat turi gerą ginklą ir kad kartais tam tikrą laiką jis turi tam tikrą pranašumą vienoje ar kitoje srityje. Tačiau vokiečių technologijos visada sugeba pasivyti, jei ne pranokti jas.“
Toks ginklo sureikšminimas galiausiai atsigręžė prieš pačius propagandistus. J. Gebelsas, nors ir įkvėpė vokiečių gyventojus, užkėlė per aukštą kartelę.
Savo dienoraštyje jis atviravo: „Žmonės jau lažinasi, kad karas baigsis per tris, keturias ar aštuonias dienas. Matau tai kaip didžiulį pavojų mums, jei šios perdėtos viltys ir iliuzijos nepasiteisins. Galiausiai tie, kuriuos apėmė entuziazmas, kaltins vyriausybę. Bijau, kad šis pernelyg didelis entuziazmas baigsis dideliu nusivylimu.“
Propaganda tęsėsi iki paskutiniųjų karo minučių
Vokiečių propaganda periodiškai kreipėsi į užsienio žiniasklaidą ir žurnalistus. Logika aiški: pažiūrėkite, priešai rašo, kokia baisi yra mūsų nauja ginkluotė. Jei net jie pripažįsta jos galingumą, vadinasi, ji tikrai yra puiki.
Be propagandos savo piliečiams ir tarptautinei visuomenei, naciai dažnai kreipėsi į sąjungininkų kariuomenę. Propagandiniuose skrajutėse, skirtose sovietų, britų ir amerikiečių kariams, rusų ir anglų kalbomis jie ragino pasiduoti. Dažnai šiuose pranešimuose buvo minimos wunderwaffe – pavyzdžiui, 1944 m. skrajutėje, skirtoje pirmajam „Fau-1“ puolimui Londone.
1945 m. J. Gebelsas straipsnyje rašė: „Karas pralaimėtas tik tada, kai tauta ir jos vadovai nusprendžia, kad jis pralaimėtas. Iki tol jie turi šansą laimėti bet kuriuo momentu, net jei dabartinė karinė ar politinė situacija, atrodo, rodo priešingai. Kol karas tęsiasi, nėra nieko nepataisomo.“
J. Gebelsas iki pat karo pabaigos išsaugojo optimizmą ir kalbėjo apie artėjantį laimėjimą. Paskutiniame jo straipsnyje, pasirodžiusiame dvi savaites prieš jo savižudybę, vyriausiasis Reicho propagandistas rašė, kad vokiečių tauta dar gali pasiekti pergalę.
