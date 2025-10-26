Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karar Ukrainoje

Putinas žvangina branduoliniais ginklais: padarė pareiškimą dėl naujos raketos

2025-10-26 10:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 10:38

 Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą ir išgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio veikimo nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų.

Putinas teigia, kad Rusija sėkmingai išbandė naują branduolinę kruizinę raketą

 Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą ir išgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio veikimo nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų.

18

„Lemiami bandymai jau baigti“, – Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše pareiškė V. Putinas, kalbėdamas susitikime su karininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos vadovas, kuris vykdo puolimą kaimyninėje Ukrainoje, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas šią raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“, ir pridūrė, kad „Burevestnik“ veikimo nuotolis yra „neribotas“.

Įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą

Per paskutinį bandymą, kuris buvo įvykdytas spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir kartu nurodė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.

„Techninės „Burevestnik“ savybės leidžia naudoti ją su garantuotu tikslumu prieš gerai saugomus objektus, esančius bet kokiu atstumu“, – teigė jis.

V. Putinas dar 2018 m. buvo paskelbęs, kad Rusijos kariuomenė kuria šias raketas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

vanka vaniučkin iz muhosranska
vanka vaniučkin iz muhosranska
2025-10-26 11:21
v benzokolonke kukariešnik nevzletaet, u nas vodiara da ponty i v polnoi žope my do polnoty ... uraaaaa ..., tovarišči !!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
