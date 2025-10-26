Putinas žvangina branduoliniais ginklais: padarė pareiškimą dėl naujos raketos

„Lemiami bandymai jau baigti“, – Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše pareiškė V. Putinas, kalbėdamas susitikime su karininkais.
Rusijos vadovas, kuris vykdo puolimą kaimyninėje Ukrainoje, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas šią raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“, ir pridūrė, kad „Burevestnik“ veikimo nuotolis yra „neribotas“.
Įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą
Per paskutinį bandymą, kuris buvo įvykdytas spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir kartu nurodė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.
„Techninės „Burevestnik“ savybės leidžia naudoti ją su garantuotu tikslumu prieš gerai saugomus objektus, esančius bet kokiu atstumu“, – teigė jis.
V. Putinas dar 2018 m. buvo paskelbęs, kad Rusijos kariuomenė kuria šias raketas.
