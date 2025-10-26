Rusijoje leista naudotis tik 1 susirašinėjimo programa: „Prisiskambinau seneliui, mirusiam prieš 10 metų“

„Rusijos stačiatikių bažnyčia ragina pasimelsti už vietinę „МАХ“ susirašinėjimo programėlę – matyt, reikalai tokie blogi, kad belieka tik ši priemonė“, – tokiais ironiškais, dirbtinio intelekto sukurtais vaizdais rusai dalinasi internete.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kremliaus diktatorius V. Putinas nusprendė, kad draudimo rusams naudotis „Facebook“ ir „Instagram“ – nepakanka. Tad dabar jis bando atpratinti gyventojus ir nuo užsienietiškų susirašinėjimo programėlių, tokių kaip „Telegram“ ir „WhatsApp“, siūlydamas vietinę alternatyvą.
Štai, ką sako gyventojai:
„Ar naudojatės „МАХ“ susirašinėjimo programėle? – Taip, ryšys puikus, prisiskambinau savo seneliui, mirusiam prieš 10 metų – rekomenduoju.“
„Svarbiausioms emocijoms, svarbiausiems žodžiams.“
Yra kiekviename naujame mobiliajame prietaise
Tik ši programėlė, kuri dabar automatiškai įdiegiama į kiekvieną Rusijoje parduodamą naują telefoną, Kremliaus sukurta ne žodžiams ir emocijoms saugoti, o totaliai sekti ir rinkti visų rusų asmens duomenis. V. Putinas reikalauja, kad valstybinės ir finansinės paslaugos būtų teikiamos būtent per šią programėlę.
„Bankai gali atlikti saugaus bendravimo paslaugas su savo klientais. Mūsų piliečiai, pavyzdžiui, gali naudotis susirašinėjimo programėle, kad pateiktų skaitmeninius dokumentus, kurie galėtų pakeisti popierinį pasą“, – skaitmeninės plėtros ministras Maksutas Šudaevas.
Nežinai, kaip ištrinti „МАХ“ pranešimų siuntėją? Ogi niekaip. Jis visam laikui.
Programėlės ištrinti iš tiesų neįmanoma. Jei naudotojo duomenys kartą pateko į duomenų bazę, jų ištrinti nebeišeis. O „kišeninį policininką“ be perstojo reklamuoja ir Kremliaus propagandos žvaigždės, sakydami: „Aš neseniai parsisiunčiau „МАХ“ programėlę ir žinot ką – tiesiog apstulbau, ji veikia net parkavimo aikštelėje.“
Tačiau, kitaip nei V. Putino pradėtas kruvinas karas Ukrainoje, interneto apribojimai daugeliui rusų nepatinka. Kai kuriuose miestuose žmonės net renkasi į mažus protestus, kur išreiškia savo nuomonę:
„Socialiniai prieštaravimai, išreikšti skambučių blokavimu, stumia žmones į gatves. Ir niekas nenori taikstytis su tuo, kad jiems draudžiama matyti ir girdėti savo artimuosius.“
„Tai jau kažkokios geležinės uždangos nuleidimo pradžia.“
Be to, maskoliai verčia šią šnipinėjimo programėlę įsidiegti ir ukrainiečius, gyvenančius laikinai okupuotose teritorijose.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
