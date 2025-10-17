Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Putinas išsigando“: kai Trumpas stiprina spaudimą, Kremlius bando jį įtraukti į „derybas“

2025-10-17 15:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 15:15

Rusijos prezidento Vladimiro Putino nauji bandymai užmegzti ryšį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu išvakarėse sukėlė susirūpinimą, kad Kremlius vėl bando žlugdyti Vakarų paramai Ukrainai, rašo „Kyiv Independent“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidento Vladimiro Putino nauji bandymai užmegzti ryšį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu išvakarėse sukėlė susirūpinimą, kad Kremlius vėl bando žlugdyti Vakarų paramai Ukrainai, rašo „Kyiv Independent".

2

D. Trumpas spalio 16 d. paskelbė susitiksiąs su Putinu Budapešte, siekdamas atnaujinti pastangas užbaigti Rusijos karą su Ukraina. Tai jis paskelbė po dviejų su puse valandos trukmės pokalbio telefonu su Rusijos prezidentu anksčiau tą pačią dieną, kurio metu jie taip pat susitarė surengti aukšto lygio JAV ir Rusijos atstovų susitikimą kitą savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, pasak „Kyiv Independent“, prezidentų pokalbiui pasirinktas laikas aiškiai nėra atsitiktinis: D. Trumpo ir V. Putino pokalbis vyko dieną prieš prezidento V. Zelenskio vizitą Vašingtone, kur jis tikisi įtikinti D. Trumpą perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“.

„Putinas išsigando, nes Trumpas pažadėjo tiekti „Tomahawk“ raketas Ukrainai, ir nusprendė apsimesti, kad yra pasirengęs „susitarimui“ ir kompromisui“, – „Kyiv Independent“ sakė prezidento partijai priklausantis Oleksandras Merežko.

„Putinas bando įtraukti Trumpą į „derybas“

„Čia matome tam tikrą modelį. Kiekvieną kartą, kai prezidentas Trumpas priartėja prie rimtų sankcijų Rusijai įvedimo arba pažangios ginkluotės perdavimo Ukrainai, Putinas bando įtraukti Trumpą į „derybas“, – sakė O. Merežko. 

Pasak jo, V. Putino tikrasis tikslas – sukurti derybų įspūdį

„Putinas turi sukurti derybų iliuziją. Jis yra suinteresuotas tik tuo, kad išvengtų Amerikos sankcijų ir karinės pagalbos Ukrainai“, – pridūrė jis.

Panašios nuomonės laikosi ir tarptautiniai ekspertai, pažymi „Kyiv Independent“.

 Rusijos programos direktoriaus pavaduotojas Demokratijos gynimo fonde (FDD) Johnas Hardie atkreipė dėmesį, kad panašios situacijos šįmet kartojasi jau keletą kartų.

„Gegužę, kai trumpam atrodė, kad transatlantinis konsensusas dėl ultimatumo Putinui priimti paliaubas arba susidurti su griežtesnėmis sankcijomis, Putinas atsakė vėlyvu naktiniu kreipimusi, kuriame pasiūlė atnaujinti derybas Stambule“, – sakė J. Hardie.

Nors derybos galiausiai niekur nevedė, o sankcijos nebuvo įvestos.

J. Hardie priminė, kad kai vėl ėmė stiprėti ryžtas nubausti Rusiją, jį išsklaidė garsiai apdainuotas Aliaskos viršūnių susitikimas tarp D. Trumpo ir V. Putino rugpjūčio mėnesį.

Anot jo, dabar aktyviai diskutuojant raketų „Tomahawk“ perdavimą Ukrainai, Kremlius vėl bando diplomatinį tą pačią taktiką: telefono skambutį ir planą susitikti.

„Žinoma, tai niekur neves, nes nieko nebus, kol Putinas nebus pasirengęs kalbėti apie susitarimą realistiškomis taikos sąlygomis. Bet tikiuosi, kad šis modelis nepasikartos. Tačiau manau, kad Putinas čia akivaizdžiai bando padaryti būtent tai“, – pažymėjo ekspertas.

Kaip anksčiau rašė ELTA, Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitinka su Donaldu Trumpu, norėdamas gauti JAV gamybos raketų „Tomahawk“, nors JAV prezidentas vėl siekia susitarti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl naujo viršūnių susitikimo.

JAV lyderio pozicija dėl karo kinta – tampa tai griežtesnė, tai nuolaidesnė. V. Zelenskio vizito išvakarėse jis paskelbė, kad susitiks su V. Putinu Budapešte, dar kartą siekdamas sudaryti taikos susitarimą ir nutraukti Maskvos 2022 m. pradėtą invaziją.

Ukraina tikėjosi, kad V. Zelenskio kelionė bus labiau skirta didinti spaudimą V. Putinui, ypač gaunant amerikiečių gamybos ilgojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“, galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją. Tačiau D. Trumpas, kuris kažkada sakė, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas, panašu, yra nusiteikęs siekti naujo diplomatinio proveržio, panašaus į Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, dėl kurio jis tarpininkavo praėjusią savaitę.

D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad jo pokalbis su V. Putinu buvo „labai produktyvus“ ir kad jie susitiks Vengrijos sostinėje per ateinančias dvi savaites.

