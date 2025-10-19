Gabrielė Grygolaitytė-Vasha – atvirai apie nesėkmes laikantis teises: „Nueinu ant bajerio, galbūt paeis, nepaeis“

Laidos vedėjas Paulius Garkauskas vos prasidėjus laidai nusišypsos – šįkart studijoje lauks ypatinga viešnia.
„Man labai patinka, kai pas mus lankosi moterys. Man patinka su moterimis šnekėti ir sužinoti, ką jos galvoja apie automobilius, apie eismą“, – entuziastingai kalbės jis, pristatydamas G. Grygolaitytę-Vashą.
Į studiją viešnia atvyks pati – paaiškės, kad žinoma moteris vairuoja „Volkswagen Tiguan“ – praktišką, bet kartu ir stilingą automobilį, kuris, pasirodo, idealiai tinka jos gyvenimo ritmui.
„Man patinka šiek tiek tokios didesnės mašinos. Labai nepatinka tos žemos. Kadangi turiu vaikų, tai su vaikais vis tiek patogiau didesnės. Ir šiaip man patinka, kai važiuoju, kažką matyti, o ne vilktis po vairu kažkur“, – atviraus ji.
Pasiteiravus, ar jos automobilio pasirinkimas pasikeitė po to, kai tapo mama, moteris nusijuoks:
„Ne, man visada kažkaip aukštesnės labiau patiko. Vyras turi žemesnę mašiną, tai mane ji tiesiog nervuoja. Man nepatinka su ja važinėti, kad ir kokia ji graži, bet ne.“
Iššūkiai „Regitroje“
Vedėjai juokais pastebės, kad toks požiūris – gana dažnas šeimose, kur vairavimas kartais tampa net mažyte ginčo priežastimi. Tačiau įdomiausia pokalbio dalis lauks tuomet, kai tema pasisuks apie vairuotojo pažymėjimą. Pasirodo, pirmieji bandymai Gabrielės kelyje nebuvo sėkmingi.
„Aš išsilaikiau, kai gimė dukra, man buvo 22 metai. Tačiau labai bėgau iš karto – dar prieš 18 gimtadienį iš anksto užsirašiau, vaikščiojau į vairavimo mokyklą, bet man nepavyko išsilaikyti teisių ir kažkaip nebeskubėjau. Vieną, antrą kartą užsirašiau į „Regitros“ egzaminą, nueinu taip tiesiog ant bajerio – galbūt paeis, nepaeis“, – pasakos ji.
Tačiau, kaip pati sako, kai gyvenimo aplinkybės neišvengiamai prispaudžia, motyvacija atsiranda savaime.
„Kai supratau, kad man tikrai jau pagaliau reikia tų teisių, prisėdau prie kompiuterio, vaikščiojau į vairavimo mokyklą kartu su instruktore. Mes nuoširdžiai atsėdėjome 5 dienas po kokias 4 valandas, aš iškaliau viską ir atėjus į „Regitrą“, į egzaminą, viską iš karto išlaikiau. Tai tiesiog patariu tiems, kurie planuojate laikytis teises – pasimokykite nuoširdžiai“, – tikins atlikėja.
Šiandien laidos viešnia sakys jaučianti pasitikėjimą už vairo.
„Dabar manau, kad nebloga. Geras vairuotojas – tas, kuris gaudosi kelyje, kur jam pastoviai nepypsina. Tai man retai kada pypsina“, – kukliai įvertins save ji.
Vis dėlto pripažins, kad pati kartais pyptelti kitam vairuotojui – neišvengiama.
„Būna. Ypač jeigu užkiša, taip staigiai užvaro. O aš, pavyzdžiui, su vaikais važiuoju – nu tai negaliu, atrodo, pasmaugčiau tuo metu. Kaip taip galima? Taigi įsitrenkti gali į tą mašiną!“ – emocingai pasakos ji.
Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!