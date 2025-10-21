Kalendorius
Komentuoti
3
Užsienis > Europa

Viena Europos šalis nustebino: pasiūlė įsileisti Putino lėktuvą į savo oro erdvę

2025-10-21 08:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 08:18

Bulgarija leis Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino lėktuvui skristi per savo oro erdvę, kad palengvintų planuojamą Rusijos lyderio ir Donaldo Trumpo susitikimą Budapešte, rašo „Euractiv“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Bulgarija leis Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino lėktuvui skristi per savo oro erdvę, kad palengvintų planuojamą Rusijos lyderio ir Donaldo Trumpo susitikimą Budapešte, rašo „Euractiv".

3

Apie tai pranešė šalies užsienio reikalų ministras.

Bulgarijos pasiūlymas Putinui

„Kai dedamos pastangos siekiant taikos, jei tam reikalingas toks susitikimas, logiškiausia, kad toks susitikimas būtų organizuojamas [visais] įmanomais būdais“, – cituojamas Georgas Georgievas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip siūloma surengti susitikimą, jei vienas iš dalyvių negali į jį atvykti?“ – pridūrė jis.

Anot jo, Maskva dar nepateikė prašymo leisti V. Putino lėktuvui skristi per šalį.

 

Bulgarija neturi bendros sienos su Vengrija. Tačiau Vengrija ir Bulgarija turi bendrą sieną su Serbija, kuri turi stiprius istorinius ryšius su Maskva. Skrydis per Bulgariją keliaujant į Budapeštą žymiai sutrumpintų V. Putino skrydžio laiką.

Vienintelis kitas maršrutas, kuris neapima skrydžio per ES ar Ukrainos oro erdvę, yra skrydis per Viduržemio jūrą, tada per Juodkalniją ar Albaniją, kol būtų pasiekiamas Budapeštas per Serbiją.

D. Trumpas pranešė, kad turėtų susitikti su V. Putinu, vieta – Budapeštas. Neaišku, kada tiksliai susitikimas įvyks, tikimasi, kad artimiausiomis savaitėmis.

Senis
Senis
2025-10-21 08:33
Galėtų ir Ukraina leisti skristi putino lėktuvui. Arčiau būtų. Vardan taikos...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
