TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

JAV ir Australija pasirašė susitarimą dėl retųjų mineralų, Trumpui žadant povandeninius laivus

2025-10-21 06:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 06:48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese pasirašė susitarimą dėl retųjų žemės mineralų ir sakė, kad svarbi Vašingtono sąjungininkė gaus trokštamų branduolinių atakos povandeninių laivų.

Trumpas vyksta į JK su istoriniu antruoju valstybiniu vizitu. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese pasirašė susitarimą dėl retųjų žemės mineralų ir sakė, kad svarbi Vašingtono sąjungininkė gaus trokštamų branduolinių atakos povandeninių laivų.

Abu lyderiai susitiko Baltuosiuose rūmuose, kad sutelktų dėmesį į porą sričių – gynybą bei itin svarbias naudingąsias iškasenas – kuriose Vašingtonas ir Kanbera bendradarbiauja siekdami atsverti, jų nuomone, vis labiau įsitvirtinančią Kiniją.

A. Albanese sakė, kad susitarimas dėl retųjų mineralų lems 8,5 mlrd. dolerių vertės investicijas į svarbius kasybos projektus Australijoje ir pakels dvišalius santykius į „kitą lygį“.

Australijos premjeras pabrėžė, kad jo šalis turi daug svarbių naudingųjų iškasenų ir gali prisidėti silpninant Kinijos įtaką pasauliniam retųjų mineralų, reikalingų technologijoms, tiekimui.

Vyriausybės duomenys rodo, kad Australija yra viena iš penkių didžiausių ličio, kobalto ir mangano gamintojų pasaulyje. Šie metalai naudojami visur – nuo puslaidininkių iki gynybos įrangos, elektromobilių ir vėjo turbinų.

Kinija yra didžiausia pasaulyje ličio ir nikelio perdirbėja ir turi beveik monopolį perdirbant kitus retuosius žemių elementus.

Analitikai teigė, kad Australija vargu ar gali mesti iššūkį šiam dominavimui, tačiau siūlo patikimą, nors ir mažesnį tiekimo šaltinį, kuris sumažina priklausomybės nuo Kinijos riziką.

Australijos vyriausybė pareiškė, kad per ateinančius šešis mėnesius ji ir JAV vyriausybė investuos po daugiau nei 1 mlrd. dolerių, o Baltieji rūmai nurodė, kad abi šalys investuos 3 mlrd. dolerių.

A. Albanese taip pat siekia pažangos dėl įstrigusio 2021 m. Australijos, Jungtinės Karalystės ir JAV (AUKUS) susitarimo dėl povandeninių laivų.

Anksčiau šiais metais Vašingtonas pareiškė, kad peržiūri ankstesnio prezidento Joe Bideno laikais pasirašytą sutartį dėl mažiausiai trijų „Virginia“ klasės branduolinių atakos povandeninių laivų, tačiau D. Trumpas pažadėjo, kad Australija juos gaus.

„Povandeniniai laivai, kuriuos pradedame statyti Australijai, tikrai juda pirmyn, – sakė D. Trumpas žurnalistams, sėdėdamas kartu su A. Albanese Baltųjų rūmų posėdžių salėje. – Mes ilgai ir sunkiai prie to dirbome, ir dabar pradedame šį procesą. Ir jis iš tikrųjų vyksta labai greitai, labai gerai.“

