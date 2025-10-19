Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas grasina pasiųsti kariuomenę į San Franciską

2025-10-19 21:18 / šaltinis: BNS
2025-10-19 21:18

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį transliuotame interviu pagrasino nusiųsti karius į San Franciską, siekdamas įvesti JAV kariuomenę į daugiau demokratų valdomų miestų.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį transliuotame interviu pagrasino nusiųsti karius į San Franciską, siekdamas įvesti JAV kariuomenę į daugiau demokratų valdomų miestų.

1

Šie komentarai pasirodė, kai prezidentas jau pasiuntė nacionalinę gvardiją į Los Andželą, Vašingtoną ir Memfį, dažnai prieš vietinių lyderių valią, ir kai teisėjai sustabdė jų dislokavimą Čikagoje ir Portlande.

„Toliau mes eisime į San Franciską“, – sakė jis televizijos laidai „Fox News“.

„Skirtumas tas, kad, manau, jie nori, kad mes būtume San Franciske. San Franciskas iš tiesų buvo vienas didžiųjų pasaulio miestų. O prieš 15 metų viskas pakrypo į blogąją pusę“, – teigė jis.

„Mes ketiname vykti į San Franciską ir ketiname padaryti jį puikų“, – skelbė prezidentas.

D. Trumpas ne kartą perdėjo nusikalstamumo ir neramumų mastą JAV miestuose, kad pateisintų įsakymą dislokuoti pajėgas, kuriam daugiausia priešinosi vietos demokratų lyderiai.

Praėjusio mėnesio pabaigoje jis pasiūlė Amerikos miestus naudoti kaip šalies karinių pajėgų poligonus.

Pirmasis karinių pajėgų dislokavimas Los Andžele birželį buvo surengtas po didžiulių protestų dėl plataus masto imigracijos reidų.

Tą dislokavimą griežtai kritikavo Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kuris dažnai nesutaria su respublikonų milijardieriumi ir kuris, kaip manoma, 2027 metais kandidatuos į prezidentus.

D. Trumpo komentarai apie San Franciską pasirodė po to, kai mieste įsikūrusios technologijų milžinės „Salesforce“ vadovas Marcas Benioffas (Markas Beniofas) atsiprašė paraginęs į miestą nusiųsti Nacionalinę gvardiją.

M. Benioffas, kadaise buvęs kairiųjų numylėtinis, pastaraisiais metais kartu su kitais technologijų titanais pasuko į politinę dešinę.

Vis dėlto jo parama karinei intervencijai San Franciske sukėlė įniršį ir visuomenės reakciją, dėl kurios buvę draugai nuo jo atsiribojo.

San Franciskas užima ypatingą vietą respublikonų pasaulėžiūroje.

Šis miestas, turintis gerai užfiksuotų benamystės ir narkomanijos problemų, dažnai rodomas dešiniųjų kabelinių kanalų laidose kaip nepakartojamas pavyzdys to, ką jie laiko demokratų partijos kontroliuojamų Amerikos miestų centrų žlugimu.

