Ameriką užliejo protestai prieš Trumpą: milijonai reikalauja – „Jokių karalių!“

O štai Gazoje, nepraėjus nei savaitei po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė taikos susitarimą - vėl aidi sprogimai. Izraelio pajėgos surengė virtinę smūgių į pietinę Gazos teritoriją, po to, kai abi pusės apkaltino viena kitą pažeidus paliaubų susitarimą.
Vašingtone protestuotojai neša manekenus, kurie vaizduoja dryžuotą – kalinio uniformą dėvinčius prezidentą Donaldą Trumpą ir viceprezidentą J. D. Vance'ą. Visoje šalyje bemaž 7 milijonai žmonių dalyvavo „No Kings“ protestuose.
„Mes norime parodyti paramą demokratijai ir kovojame dėl to, kas yra teisinga“, – sakė viena aktyvistė.
Daugiausia demokratams palankiose valstijose vykusiuose protestuose aktyvistai piktinosi D. Trumpo politika, kai šis įvairiose valstijose dislokavo nacionalinės gvardijos karius, intensyvina nelegalių imigrantų sulaikymą, atleidžia valstybės tarnautojus ir nepaiso konstitucinio teismo sprendimų.
„Niekas nėra aukščiau už įstatymą. Jei jis negalioja visiems, jis negalioja niekam. Visa tai dažnėja, miestų terorizavimas, galvojimas, kad įstatymai tau negalioja. Tai turi liautis. Mes ne tokie“, – kalbėjo protestuotoja Vašingtone.
Amerikiečiai piktinosi ne tik D. Trumpo vidaus, bet ir užsienio politika. Štai viename plakate D. Trumpas šalia Izraelio premjero vadinamas fašistu. Kitame – D. Trumpo veido kūdikį savo rankose laiko Putinas.
„Pasaulis dabar atsidūrė siaubingoje padėtyje. Noriu savo teisių. Aš įsiutusi. Noriu D. Trumpo pasitraukimo. Ir, žinoma, jokių karalių“, – sakė kitas protestuotojas.
O štai D. Trumpo atsakymas protestuotojams. Jis ir viceprezidentas J. D. Vance'as savo socialiniuose tinkluose pasidalijo dirbtinio intelekto sukurtais vaizdo įrašais, viename jų karūną užsidėjęs D. Trumpas pilotuoja naikintuvą ir susirinkusią protestuotojų minią apdrabsto purvu.
Kitame įraše D. Trumpas užsideda karūną, o šalia jam nusilenkia demokratų partijos lyderiai: Nancy Pelosi ir Chukas Shumeris.