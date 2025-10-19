Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Putinas yra panašus, bet stipresnis už „Hamas“

2025-10-19 19:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 19:30

Duodamas interviu, kurį sekmadienį parodė kanalas NBC, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV lyderį Donaldą Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kad būtų užbaigtas karas prieš jo šalį, ir pareiškė, jog Kremliaus šeimininkas yra stipresnis už „Hamas“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
24

Duodamas interviu, kurį sekmadienį parodė kanalas NBC, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV lyderį Donaldą Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, kad būtų užbaigtas karas prieš jo šalį, ir pareiškė, jog Kremliaus šeimininkas yra stipresnis už „Hamas".

1

Laidoje „Meet The Press“ V. Zelenskio buvo paklausta, ar D. Trumpas turėtų griežčiau elgtis su V. Putinu po to, kai padėjo sudaryti susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.

„Taip, ir netgi dar griežčiau, nes V. Putinas yra panašus, bet stipresnis už „Hamas“, – anglų kalba atsakė Ukrainos lyderis.

„Todėl reikia didesnio spaudimo“, – pridūrė jis.

Šis interviu buvo parodytas po to, kai V. Zelenskis grįžo iš kelionės į Vašingtoną, kur jam nepavyko užtikrinti, kad būtų tiekiamos tolimojo nuotolio raketos „Tomahawk“. 

V. Zelenskis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose po to, kai kelias savaites skambėjo jo raginimai perduoti „Tomahawk“ raketų, ir jis tikėjosi pasinaudoti didėjančiu D. Trumpo nusivylimu V. Putinu, kadangi viršūnių susitikimas Aliaskoje nesibaigė proveržiu.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

Tačiau Ukrainos prezidentas išvyko tuščiomis rankomis o D. Trumpas tikisi naujo diplomatinio proveržio po praėjusią savaitę pasirodžiusios žinios apie sudarytą susitarimą dėl taikos Gazos Ruože.

Per interviu V. Zelenskis taip pat nurodė, kad jis turėtų dalyvauti planuojamose D. Trumpo ir V. Putino derybose Budapešte.

„Jei tikrai norime teisingos ir ilgalaikės taikos, mums reikia abiejų šios tragedijos pusių“, – teigė jis.

„Taip, jis yra okupantas, bet Ukraina kenčia ir kovoja. Ir, žinoma, kaip gali būti sudaromi susitarimai dėl mūsų be mūsų?“ – klausė V. Zelenskis.

Tačiau per interviu, kuris sekmadienį buvo parodytas netrukus po NBC pokalbio su V. Zelenskiu, D. Trumpas dar kartą užsiminė, kad jis nėra pasirengęs nusiųsti Ukrainai ginklų.

„Turime prisiminti vieną dalyką. Mums jų reikia ir patiems. Žinote, mes negalime Ukrainai atiduoti visų savo ginklų“, – „Fox“ laidoje „Sunday Morning Futures“ sakė D. Trumpas.

Maskva pastarosiomis savaitėmis sustiprino atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir artėjant šaltai žiemai tūkstančius žmonių paliko be šildymo ir elektros.

