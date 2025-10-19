Izraelis stabdo pagalbos prekių tiekimą į Gazos Ruožą, tvirtina saugumo pareigūnas

„Po to, kai „Hamas“ akivaizdžiai pažeidė susitarimą, humanitarinės pagalbos tiekimas į Gazos Ruožą buvo sustabdytas iki tolesnio pranešimo“, – sakė šis pareigūnas.
Prieš devynias dienas Gazos Ruože paskelbtos paliaubos sekmadienį tapo įtemptos, nes Izraelio kariuomenė pareiškė, kad, atsakydama į išpuolius, kuriuos, pasak jos, prieš jos pajėgas surengė „Hamas“ smogikai, inicijavo oro antskrydžius.
Kariškiai nurodė, kad sekmadienį Gazos Ruože smogė į dešimtis „Hamas“ taikinių. Be to, Izraelio kariuomenė informavo, kad sekmadienį per mūšius pietinėje Gazos Ruožo dalyje žuvo du kariai – 26-erių majoras Yanivas Kula ir 21-erių štabo seržantas Itay‘us Yavetzas. Tai pirmosios Izraelio aukos nuo paliaubų įsigaliojimo spalio 10 d.
Tuo tarpu Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad sekmadienį per Izraelio oro antskrydžių seriją šioje teritorijoje žuvo mažiausiai 33 žmonės.
Neramios paliaubos palestiniečių teritorijoje, kurias padėjo sudaryti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sustabdė daugiau nei dvejus metus vykusį niokojantį Izraelio ir „Hamas“ karą. Susitarimu buvo nustatyti įkaitų ir kalinių mainų kontūrai, o jis buvo pasiūlytas kartu su ambicingu planu dėl Gazos Ruožo ateities, tačiau iš karto kilo įgyvendinimo iššūkių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!