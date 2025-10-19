Izraelio kariuomenė patvirtino surengusi aviacijos smūgius Gazos Ruožo pietuose

„Anksčiau šiandien teroristai paleido prieštankines raketas ir atidengė ugnį į IDF (Izraelio kariuomenės) pajėgas, kurios, laikydamosi susitarimo sąlygų, Rafacho vietovėje naikino teroristų infrastruktūrą“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
„IDF atsakė naikintuvų ir artilerijos ugnimi, taikydamosi į Rafacho vietovę, siekdamos neutralizuoti grėsmę, ir sunaikindamos kelis veikiančius tunelius bei karinius statinius, kur buvo aptikta teroristinė veikla“, – priduriama jame.
„Hamas“ ginkluotasis sparnas savo ruožtu tvirtino, kad grupuotė laikosi paliaubų susitarimo su Izraeliu ir nežino apie jokius susirėmimus Rafache, kur izraeliečių kariuomenė surengė antskrydžius.
„Mes dar kartą patvirtiname savo visišką įsipareigojimą įgyvendinti viską, dėl ko buvo susitarta, o svarbiausia – paliaubas visose Gazos Ruožo teritorijose“, – sakoma Ezzedine al-Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadų pareiškime.
„Nežinome apie jokius incidentus ar susirėmimus Rafacho vietovėje, kuri yra okupacinių pajėgų kontroliuojama raudonoji zona, o kontaktas su ten likusiomis grupėmis buvo nutrauktas nuo karo atnaujinimo šių metų kovą“, – priduriama jame.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!