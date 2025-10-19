Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė patvirtino surengusi aviacijos smūgius Gazos Ruožo pietuose

2025-10-19 15:10 / šaltinis: BNS
2025-10-19 15:10

Izraelio kariuomenė patvirtino sekmadienį surengusi aviacijos smūgius Gazos Ruožo pietuose esančiame Rafache, kovotojams apšaudžius jos karius. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė patvirtino sekmadienį surengusi aviacijos smūgius Gazos Ruožo pietuose esančiame Rafache, kovotojams apšaudžius jos karius. 

REKLAMA
0

„Anksčiau šiandien teroristai paleido prieštankines raketas ir atidengė ugnį į  IDF (Izraelio kariuomenės) pajėgas, kurios, laikydamosi susitarimo sąlygų, Rafacho vietovėje naikino teroristų infrastruktūrą“, – sakoma kariuomenės pareiškime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„IDF atsakė naikintuvų ir artilerijos ugnimi, taikydamosi į Rafacho vietovę, siekdamos neutralizuoti grėsmę, ir sunaikindamos kelis veikiančius tunelius bei karinius statinius, kur buvo aptikta teroristinė veikla“, – priduriama jame. 

REKLAMA
REKLAMA

„Hamas“ ginkluotasis sparnas savo ruožtu tvirtino, kad grupuotė laikosi paliaubų susitarimo su Izraeliu ir nežino apie jokius susirėmimus Rafache, kur izraeliečių kariuomenė surengė antskrydžius. 

REKLAMA

„Mes dar kartą patvirtiname savo visišką įsipareigojimą įgyvendinti viską, dėl ko buvo susitarta, o svarbiausia – paliaubas visose Gazos Ruožo teritorijose“, – sakoma Ezzedine al-Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadų pareiškime. 

„Nežinome apie jokius incidentus ar susirėmimus Rafacho vietovėje, kuri yra okupacinių pajėgų kontroliuojama raudonoji zona, o kontaktas su ten likusiomis grupėmis buvo nutrauktas nuo karo atnaujinimo šių metų kovą“, – priduriama jame.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų