JT pranešėjas: kai kurie Izraelio smūgiai Libane gali būti karo nusikaltimas

„Atakų sukeltos žūtys pažeidžia teisę į gyvenimą bei atsargumo ir proporcingumo principus ir, mano nuomone, yra karo nusikaltimas“ agentūrai AFP sakė specialusis pranešėjas neteisminių egzekucijų klausimu Morrisas Tidballas Binzas.
Atakos yra netesėtos, jei „nėra įtikinamų įrodymų, kad šie civiliniai objektai buvo dvejopi (kariniai) taikiniai“, pridūrė jis.
Ketvirtadienį Izraelis vėl surengė atakas Libane, nors čia nuo praėjusių metų lapkričio galioja paliaubos su „Hezbollah“. Libano sveikatos ministerijos duomenimis, žuvo vienas žmogus ir septyni buvo sužeisti. Libano prezidentas Josephas Aounas atakas, per kurias smogta civiliniams objektams, pavadino paliaubų pažeidimu.
Izraelio kariuomenė tikina atakavusi Irano remiamų „Hezbollah“ kovotojų infrastruktūrą ir objektus.
