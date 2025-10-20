Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: Rubio, o ne Witkoffas vadovaus JAV delegacijai, rengiančiai Trumpo ir Putino susitikimą

2025-10-20 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 09:37

Vašingtonas nusprendė paskirti JAV valstybės sekretorių Marco Rubio vietoj specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vadovauti delegacijai, kuri ves derybas su Maskva prieš būsimą Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą Budapešte.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

Vašingtonas nusprendė paskirti JAV valstybės sekretorių Marco Rubio vietoj specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo vadovauti delegacijai, kuri ves derybas su Maskva prieš būsimą Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą Budapešte.

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi „The Wall Street Journal“ ir „Deutsche Welle“, Jungtinės Valstijos planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija nei prieš rugpjūčio aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.

Ukrainos ir Europos pareigūnai, kaip pranešama, palankiai įvertino šį pokytį.

Užkulisiuose D. Trumpo komanda siekia sustiprinti būsimas derybas su V. Putinu pasitelkdama galingesnes diplomatines priemones nei tos, kurios buvo panaudotos Aliaskoje.

WSJ pažymi, kad D. Trumpo sprendimas surengti dar vieną susitikimą su V. Putinu susijęs su tam tikra rizika, nes ankstesnis susitikimas baigėsi be reikšmingų rezultatų ir buvo plačiai vertinamas kaip Maskvos pergalė.

Spalio 16 d., likus dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV, D. Trumpas dvi valandas telefonu kalbėjosi su V. Putinu. Po pokalbio jis paskelbė apie susitarimą susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte. Pasirengimą susitikimui JAV ir Rusijos delegacijos turėtų aptarti kitą savaitę.

