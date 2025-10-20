„Politico“: Europoje – pasiūlymas keisti narystės ES taisykles

Manoma, kad ši idėja padėtų atblokuoti ES plėtrą. Tokios šalys kaip Ukraina galėtų būti priimtos į ES dar prieš tai, kai ES pertvarkys savo veiklos principus.
Naujos šalys galėtų prisijungti prie ES be visų balsavimo teisių. Tikimasi, kad tai leistų tokiems lyderiams kaip Vengrijos Viktoras Orbanas palankiau žiūrėti į Ukrainos ir panašių šalių prisijungimą prie bloko.
Pasiūlymas pakeisti ES narystės taisykles yra ankstyvoje stadijoje ir turėtų būti patvirtintas visų esamų valstybių. Idėja yra ta, kad naujos narės įgytų visas teises, kai ES pertvarkys savo veiklos tvarką, kad atskiroms šalims būtų sunkiau vetuoti politikos kryptis.
„Būsimosios narės turėtų būti įpareigotos atsisakyti savo veto teisės, kol nebus įgyvendintos pagrindinės institucinės reformos, pavyzdžiui, kvalifikuotos balsų daugumos įvedimas daugelyje politikos sričių“, – sako Vokietijos Bundestago Europos reikalų komiteto pirmininkas Anton Hofreiter.
„Plėtra neturi būti stabdoma dėl atskirų ES valstybių narių, blokuojančių reformas“, – priduria jis.
Tai naujausias ES plėtros šalininkų bandymas įkvėpti gyvybės plėtros procesui. Jį šiuo metu blokuoja Budapeštas ir kelios kitos sostinės, bijodamos, kad tai gali sukelti nepageidaujamą konkurenciją vietos rinkose arba pakenkti saugumo interesams.
ES plėtrą skelbė strateginiu prioritetu, atsižvelgdama į Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ekspansionistinius planus. Vis dėlto siekis per ateinantį dešimtmetį padidinti narių skaičių nuo dabartinių 27 iki 30 atskleidžia bloko vidinius nesutarimus.
