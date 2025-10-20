Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Politico“: Europoje – pasiūlymas keisti narystės ES taisykles

2025-10-20 07:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 07:58

Europos Sąjungoje (ES) skamba pasiūlymas pakeisti narystės ES taisykles, rašo „Politico“. Pasiūlymas yra ankstyvojoje stadijoje, sako trys leidinio šaltiniai.

Europos Sąjungos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungoje (ES) skamba pasiūlymas pakeisti narystės ES taisykles, rašo „Politico“. Pasiūlymas yra ankstyvojoje stadijoje, sako trys leidinio šaltiniai.

REKLAMA
0

Manoma, kad ši idėja padėtų atblokuoti ES plėtrą. Tokios šalys kaip Ukraina galėtų būti priimtos į ES dar prieš tai, kai ES pertvarkys savo veiklos principus.

Naujos šalys galėtų prisijungti prie ES be visų balsavimo teisių. Tikimasi, kad tai leistų tokiems lyderiams kaip Vengrijos Viktoras Orbanas palankiau žiūrėti į Ukrainos ir panašių šalių prisijungimą prie bloko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiūlymas pakeisti ES narystės taisykles yra ankstyvoje stadijoje ir turėtų būti patvirtintas visų esamų valstybių. Idėja yra ta, kad naujos narės įgytų visas teises, kai ES pertvarkys savo veiklos tvarką, kad atskiroms šalims būtų sunkiau vetuoti politikos kryptis.

REKLAMA
REKLAMA

„Būsimosios narės turėtų būti įpareigotos atsisakyti savo veto teisės, kol nebus įgyvendintos pagrindinės institucinės reformos, pavyzdžiui, kvalifikuotos balsų daugumos įvedimas daugelyje politikos sričių“, – sako Vokietijos Bundestago Europos reikalų komiteto pirmininkas Anton Hofreiter.

REKLAMA

„Plėtra neturi būti stabdoma dėl atskirų ES valstybių narių, blokuojančių reformas“, – priduria jis.

Tai naujausias ES plėtros šalininkų bandymas įkvėpti gyvybės plėtros procesui. Jį šiuo metu blokuoja Budapeštas ir kelios kitos sostinės, bijodamos, kad tai gali sukelti nepageidaujamą konkurenciją vietos rinkose arba pakenkti saugumo interesams.

ES plėtrą skelbė strateginiu prioritetu, atsižvelgdama į Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ekspansionistinius planus. Vis dėlto siekis per ateinantį dešimtmetį padidinti narių skaičių nuo dabartinių 27 iki 30 atskleidžia bloko vidinius nesutarimus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Moldovos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Europarlamentarų grupė ragina pradėti derybas dėl Moldovos stojimo į ES (4)
Donaldas Trumpas, Viktoras Orbanas
Trumpas paragino nesmerkti Vengrijos ir Slovakijos dėl naftos pirkimo iš Rusijos (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų