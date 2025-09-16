Siunčia svarbią žinią „WhatsApp“ naudotojams: praneškite ir kitiems

Ši grėsmė remiasi populiariais balsavimo žaidimais, kai vartotojams siūloma pareikšti nuomonę ir išrinkti mėgstamiausius sportininkus ar aktorius. Tačiau, pasak „Kaspersky“ saugumo ekspertų, tokios žinutės neretai slepia visai kitus tikslus. Užuot leidusios balsuoti, jos nukreipia į suklastotas svetaines, kuriose pavagiami asmeniniai duomenys, rašo mirror.co.uk.
„Apgaulė prasideda nukreipiant vartotoją į iš pirmo žvilgsnio patikimą puslapį, kuriame tariamai vyksta balsavimas. Pavyzdžiui, ten gali būti sportininkų nuotraukos su mygtuku Vote ir tariami realaus laiko rezultatų skaičiai“, – aiškina „Kaspersky“.
„Tokie elementai sukuria klaidingą tikrumo įspūdį ir skatina vartotojus įsitraukti“, – toliau tęsia.
Sukčiai pasinaudoja nekaltais konkursais
Tie, kurie patiki šia schema, rizikuoja atiduoti sukčiams savo naudotojo vardą ir asmeninį 6 skaitmenų kodą, kurį šie panaudoja paskyrai perimti.
Kaip pabrėžia Tatyana Shcherbakova, „Kaspersky“ turinio analitikė:
„Matome, kad internetiniai konkursai ir balsavimai šiuo metu yra labai populiarūs. Tuo pasinaudoja sukčiai, kurie išnaudoja pasitikėjimą, šia iš pažiūros nekalta veikla. Derindami socialinę inžineriją su įtikinamomis padirbtomis sąsajomis, jie pavojingai manipuliuoja vartotojų įsitraukimu, kad pavogtų jautrią informaciją. Todėl sąmoningumas ir budrumas yra itin svarbūs.“
Kaip apsisaugoti nuo paskyros užgrobimo?
„Kaspersky“ rekomenduoja laikytis šių taisyklių:
Įjunkite dviejų žingsnių patvirtinimą – nustatykite papildomą apsaugą „WhatsApp“ paskyrai, kad prieigai būtų reikalingas PIN kodas.
Tikrinkite svetainių autentiškumą – niekada neveskite asmens duomenų nepažįstamose svetainėse, ypač jei į jas patekote paspaudę atsitiktinę nuorodą. Visada patikrinkite URL.
Niekada nesidalinkite patvirtinimo kodais – „WhatsApp“ niekada neprašys jūsų patvirtinimo kodo. Jo neatskleiskite niekam, net jei prašymas atrodo iš patikimo šaltinio.
Naudokite patikimą saugumo programinę įrangą, kuri padeda aptikti ir blokuoti kenkėjiškas svetaines bei nuorodas.
