Garsiai influencerei pašiepus Viktoriją Siegel lietuviai stojo jos ginti: „Pavyduoliai, jums iki jos dar toli“

Vaizdo įrašą socialiniuose tinkluose paskelbė turinio kūrėja Irina Naymenkoff. Jame matyti žmonės, leidžiantys laiką netoli Monte Karlo kazino ir kitose prabangiose Monako vietose.
V.Siegel buvo užfiksuota filmavimo metu – ji Monake ruošė gėrimo reklamą. Vaizdo įrašas pavadintas: “Pretending to be rich in Monaco” (liet. „Apsimetinėjimas turtingu Monake“).
Komentarų lavina
Sekėjai negailėjo komentarų simpatizuojančių Siegel:
„Jei turi pinigų, tai reiškia nebegalima pigesnio šampano nusipirkti? Yra netgi labai turtingų žmonių, kurie tiesiog vaikšto paprastai apsirengę ar su paprasta mašina važinėja“, – po „Instagram“ įrašu komentavo viena sekėja.
„Pavyduoliai, jums iki Siegel dar labai toli“, – juokėsi ir kita komentatorė.
Nauji Monako įstatymai – filmuoti draudžiama
Įdomu tai, kad vaizdo įrašas trumpam dingo iš socialinių tinklų, bet po kelių dienų vėl atsirado.
Naujienų portalas tv3.lt primena: nuo šių metų liepos Monake įsigaliojo naujas įstatymas, draudžiantis filmuoti ir fotografuoti žmones prie Monte Karlo kazino ir garsių viešbučių. Prie įstaigų jau iškabinti įspėjamieji ženklai:
„Prašome nefotografuoti ir nefilmuoti viešbučių ir kazino svečių. Pažeidėjai bus baudžiami.“ Pagal Monako baudžiamąjį kodeksą neautorizuotas žmonių filmavimas ar platinimas yra baudžiamas.
