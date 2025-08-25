Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsiai influencerei pašiepus Viktoriją Siegel lietuviai stojo jos ginti: „Pavyduoliai, jums iki jos dar toli“

2025-08-25 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 14:55

Socialiniuose tinkluose žaibiškai paplito vaizdo įrašas iš Monako, kuriame lengvai per dantį patraukiami žmonės, apsimetantys turtuoliais. Tačiau dėmesį prikaustė vienas faktas – tarp jų atsidūrė verslininkė ir nuomonės formuotoja Viktorija Siegel.

Viktorija Siegel (tv3.lt koliažas)

Socialiniuose tinkluose žaibiškai paplito vaizdo įrašas iš Monako, kuriame lengvai per dantį patraukiami žmonės, apsimetantys turtuoliais. Tačiau dėmesį prikaustė vienas faktas – tarp jų atsidūrė verslininkė ir nuomonės formuotoja Viktorija Siegel.

10

Vaizdo įrašą socialiniuose tinkluose paskelbė turinio kūrėja Irina Naymenkoff. Jame matyti žmonės, leidžiantys laiką netoli Monte Karlo kazino ir kitose prabangiose Monako vietose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V.Siegel buvo užfiksuota filmavimo metu – ji Monake ruošė gėrimo reklamą. Vaizdo įrašas pavadintas: “Pretending to be rich in Monaco” (liet. „Apsimetinėjimas turtingu Monake“).

Komentarų lavina

Sekėjai negailėjo komentarų simpatizuojančių Siegel:

„Jei turi pinigų, tai reiškia nebegalima pigesnio šampano nusipirkti? Yra netgi labai turtingų žmonių, kurie tiesiog vaikšto paprastai apsirengę ar su paprasta mašina važinėja“, – po „Instagram“ įrašu komentavo viena sekėja.

„Pavyduoliai, jums iki Siegel dar labai toli“, – juokėsi ir kita komentatorė.

Nauji Monako įstatymai – filmuoti draudžiama

Įdomu tai, kad vaizdo įrašas trumpam dingo iš socialinių tinklų, bet po kelių dienų vėl atsirado.

Naujienų portalas tv3.lt primena: nuo šių metų liepos Monake įsigaliojo naujas įstatymas, draudžiantis filmuoti ir fotografuoti žmones prie Monte Karlo kazino ir garsių viešbučių. Prie įstaigų jau iškabinti įspėjamieji ženklai:

„Prašome nefotografuoti ir nefilmuoti viešbučių ir kazino svečių. Pažeidėjai bus baudžiami.“ Pagal Monako baudžiamąjį kodeksą neautorizuotas žmonių filmavimas ar platinimas yra baudžiamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Influenceris įtakūnas
Influenceris įtakūnas
2025-08-25 16:01
Dvi skersai ir išilgai už pinigus per visas skyles dulkinamos barakudos su kiaurom puodynėm vietoje galvų susikalė, kuri yra turtingesnė. Po kelių metų baigsis jų galiojimo laikas, net silikonas ir botoksas nebepadės. turtingi diedai susiras jaunesnes skylutes, o šitos baigs savo karjerą prie geležinkelio stoties, ten kur ją galimai ir pradėjo. Nuomonės formuotojos :)))) Gal greičiau spermos žiaumotojos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
