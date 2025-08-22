Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsiai influencerei pašiepus Viktoriją Siegel – netikėtas žingsnis

2025-08-22 09:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 09:32

Garsi turinio kūrėja Irina Naymenkoff socialiniuose tinkluose pasidalijo žinomos influencerės ir verslininkės Viktorijos Siegel vaizdo įrašu iš Monako. Jame V. Siegel vaizduojama pašiepiančiai.

Viktorija Siegel ( nuotr BNS ir soc. tinklų)

Garsi turinio kūrėja Irina Naymenkoff socialiniuose tinkluose pasidalijo žinomos influencerės ir verslininkės Viktorijos Siegel vaizdo įrašu iš Monako. Jame V. Siegel vaizduojama pašiepiančiai.

REKLAMA
7

Įraše, nufilmuotame Monake, matyti, kaip V. Siegel šauna šampano butelį ir galiausiai atsigeria.

Paviešintas įrašas

Prie vaizdo įrašo pridėtas tekstas: „Apsimeta turtingu Monake“.

Netrukus po paviešinimo I. Naymenkoff įrašą ištrynė iš savo paskyros, tačiau kai kurie sekėjai spėjo jį perfilmuoti ir pasidalinti „TikTok“ platformoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

@influenzeriai 🍾💰 #siegel #richdaddy #monacogirls #lietuva🇱🇹 #influenceriai ♬ original sound - ⭐️ influenzeriai ⭐️

REKLAMA
REKLAMA

Įmonės skaičiai glumina

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad ne vienerius metus V. Siegel valdoma įmonė „Shopbysiegel.com“ demonstravo įspūdingus rezultatus – augančias pajamas, solidų pelną ir stabilų kapitalą. Tačiau 2024-ųjų duomenys rodo ryškų lūžį.

REKLAMA

2021-aisiais V. Siegel įmonės pardavimo pajamos siekė 6,86 mln. eurų, tai 2024 metais jos smuko iki 2,93 mln. eurų – tai reiškia, kad sumažėjo beveik 60 proc. per trejus metus.

Viktorija Siegel (nuotr. Dariaus Kučio)

Pelno dinamika – dar ryškesnė. 2021 metais pelnas prieš mokesčius sudarė 1,63 mln. eurų, o grynasis pelnas – 1,37 mln. eurų. Tuo tarpu 2024 metais šie skaičiai itin nedideli: prieš mokesčius įmonė uždirbo vos 11 tūkst. eurų, o grynasis pelnas siekia tik 9,4 tūkst. eurų. 

Tiesa, sėkmingą verslą plėtoja ir Viktorijos mama – Valentina Siegel. Jos vardu registruota įmonė „Siegel Group“ 2024 metais džiaugėsi solidžiais finansiniais rezultatais. Registrų centro duomenimis, „Siegel Group“ per nepilnus metus uždirbo 103 685 eurų grynojo pelno, o pardavimo pajamos siekė beveik 300 tūkst. eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kėdainiai
kėdainiai
2025-08-22 09:56
siegel tiek kotų nužindo kad gerklė baklažano formos
Atsakyti
Staska
Staska
2025-08-22 09:38
Galėjo dar nufilmuoti, kaip prasčiokė semkes spjaudo.
Atsakyti
Tiesa
Tiesa
2025-08-22 10:00
Neuzstoju tos lietuviskos vistos, bet ta "garsi influencere" kuo garsi? Kad kazkokia lepse rasineliu autore taip pasake? Tiesiog bukumo isikunijimas absoliučiai visame kame! Dvi kurvos susiplieke del .....viespatie, kokia tragedija!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų