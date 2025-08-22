Garsiai influencerei pašiepus Viktoriją Siegel – netikėtas žingsnis

Įraše, nufilmuotame Monake, matyti, kaip V. Siegel šauna šampano butelį ir galiausiai atsigeria.
Paviešintas įrašas
Prie vaizdo įrašo pridėtas tekstas: „Apsimeta turtingu Monake“.
Netrukus po paviešinimo I. Naymenkoff įrašą ištrynė iš savo paskyros, tačiau kai kurie sekėjai spėjo jį perfilmuoti ir pasidalinti „TikTok“ platformoje.
@influenzeriai 🍾💰 #siegel #richdaddy #monacogirls #lietuva🇱🇹 #influenceriai ♬ original sound - ⭐️ influenzeriai ⭐️
Įmonės skaičiai glumina
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad ne vienerius metus V. Siegel valdoma įmonė „Shopbysiegel.com“ demonstravo įspūdingus rezultatus – augančias pajamas, solidų pelną ir stabilų kapitalą. Tačiau 2024-ųjų duomenys rodo ryškų lūžį.
2021-aisiais V. Siegel įmonės pardavimo pajamos siekė 6,86 mln. eurų, tai 2024 metais jos smuko iki 2,93 mln. eurų – tai reiškia, kad sumažėjo beveik 60 proc. per trejus metus.
Pelno dinamika – dar ryškesnė. 2021 metais pelnas prieš mokesčius sudarė 1,63 mln. eurų, o grynasis pelnas – 1,37 mln. eurų. Tuo tarpu 2024 metais šie skaičiai itin nedideli: prieš mokesčius įmonė uždirbo vos 11 tūkst. eurų, o grynasis pelnas siekia tik 9,4 tūkst. eurų.
Tiesa, sėkmingą verslą plėtoja ir Viktorijos mama – Valentina Siegel. Jos vardu registruota įmonė „Siegel Group“ 2024 metais džiaugėsi solidžiais finansiniais rezultatais. Registrų centro duomenimis, „Siegel Group“ per nepilnus metus uždirbo 103 685 eurų grynojo pelno, o pardavimo pajamos siekė beveik 300 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!