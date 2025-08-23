Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Dubajuje pakelėje rasta žiauriai sumuštą 20-metė mergina parodė, ką veikia po 10-osios operacijos

2025-08-23 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 19:25

Dubajuje sumušta ir pakelėje rasta ukrainietė Marija Kovalčiuk savo siacialiniuose tinkluose pasidalino, kokiomis veiklomis užsiima po operacijos.

Marija Kovalčiuk (Nuotr. socialinių tinklų)

Dubajuje sumušta ir pakelėje rasta ukrainietė Marija Kovalčiuk savo siacialiniuose tinkluose pasidalino, kokiomis veiklomis užsiima po operacijos.

0

Marija Kovalčiuk – prieš beveik pusmetį nuskambėjusi per visą pasaulį. Merginos istorija sukrėtė visus. Marija buvo dingusi, o vėliau rasta Dubajuje, pakelėje, su sulaužytomis galūnėmis ir patirta galvos trauma. 

Mergina buvo gydyta Dubajuje, o vėliau persikėlus gyventi pas mamą į Norvegiją, mergina ten tęsia visus savo gydymus. Prieš kelias dienas Marija dalinosi vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, kur pasakojo, kaip jaučiasi po 10-osios operacijos.

Grįžta į gyvenimą

Po patirtų fizinių bei psichologinių traumų, mergina žingsnis po žingsnio grįžta į normalų gyvenimo ritmą ir vis dažniau pasirodo socialiniuose tinkluose. 

Šiandien mergina pasidalino vaizdo įrašais, ką veikia po operacijos.

Marija pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matosi, kaip sėdi burbulinėje vonioje, o ant peties matomi pleistrai, nes prieš kelias dienas merginai buvo atlikta 10-oji operacija, kuri padėjo dar vieną žingsnį, jog Marija galėtų greičiau grįžti į normalų gyvenimo ritmą.

