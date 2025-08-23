Dubajuje pakelėje rasta žiauriai sumuštą 20-metė mergina parodė, ką veikia po 10-osios operacijos

Marija Kovalčiuk – prieš beveik pusmetį nuskambėjusi per visą pasaulį. Merginos istorija sukrėtė visus. Marija buvo dingusi, o vėliau rasta Dubajuje, pakelėje, su sulaužytomis galūnėmis ir patirta galvos trauma.
Mergina buvo gydyta Dubajuje, o vėliau persikėlus gyventi pas mamą į Norvegiją, mergina ten tęsia visus savo gydymus. Prieš kelias dienas Marija dalinosi vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, kur pasakojo, kaip jaučiasi po 10-osios operacijos.
Grįžta į gyvenimą
Po patirtų fizinių bei psichologinių traumų, mergina žingsnis po žingsnio grįžta į normalų gyvenimo ritmą ir vis dažniau pasirodo socialiniuose tinkluose.
Šiandien mergina pasidalino vaizdo įrašais, ką veikia po operacijos.
Marija pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matosi, kaip sėdi burbulinėje vonioje, o ant peties matomi pleistrai, nes prieš kelias dienas merginai buvo atlikta 10-oji operacija, kuri padėjo dar vieną žingsnį, jog Marija galėtų greičiau grįžti į normalų gyvenimo ritmą.
