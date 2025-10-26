Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įvardijo, ko nori iš Putino: tada ir susitiksiu

2025-10-26 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 08:34

JAV prezidentasDonaldas Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.

Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
JAV prezidentasDonaldas Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.

„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
Prieš kelias dienas D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu, kuris turėjo vykti Budapešte, ir atidėjo jį neribotam laikui. Be to, jo administracija pirmąkart per antrąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste įvedė naujas sankcijas Rusijai, akcentuodama V. Putino nenorą nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą.

D. Trumpas taip pat pakartojo, kad jis yra nusivylęs ir tikėjo, jog taika šiame regione įsivyraus kur kas greičiau, nei Artimuosiuose Rytuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV atstovas NATO: Putinas yra neįtikėtinai silpnas, tik nebegali to parodyti (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Putinas asmeniškai sulaukė skaudaus smūgio (33)
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pratrūko: pirmą kartą JAV pavadino Rusijos priešu (9)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Trumpui buvo pasiūlyti 3 sankcijų prieš Rusiją variantai – jis pasirinko ne patį griežčiausią (11)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Zelenskis pranešė apie derybas su Europos šalimis dėl raketų: „Putinas išsigando“ (18)

