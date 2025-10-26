Trumpas įvardijo, ko nori iš Putino: tada ir susitiksiu

„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.
Prieš kelias dienas D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu, kuris turėjo vykti Budapešte, ir atidėjo jį neribotam laikui. Be to, jo administracija pirmąkart per antrąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste įvedė naujas sankcijas Rusijai, akcentuodama V. Putino nenorą nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas taip pat pakartojo, kad jis yra nusivylęs ir tikėjo, jog taika šiame regione įsivyraus kur kas greičiau, nei Artimuosiuose Rytuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!