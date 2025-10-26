Kalendorius
Karas Ukrainoje. Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti

2025-10-26 08:13 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-26 08:13

Per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti, tarp jų – septyni vaikai, platformoje „Telegram" pranešė šalies valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Karas Ukrainoje. Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti (nuotr. SCANPIX)

Per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti, tarp jų – septyni vaikai, platformoje „Telegram“ pranešė šalies valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Karas Ukrainoje.
08:10

Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti

Per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti, tarp jų – septyni vaikai, platformoje „Telegram“ pranešė šalies valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

„Priešas antrą kartą per pastarąsias 24 valandas atakavo sostinę. Žuvo trys žmonės“, – sakoma paskelbtame pranešime.

Gelbėtojai likviduoja bepiločio orlaivio smūgio Desnos rajone padarinius – čia kilo gaisrai. Vienoje vietoje bepilotis orlaivis pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį pastatą; iš viršutinių aukštų buvo išgelbėta 13 žmonių. Kitu adresu bepilotis orlaivis smogė į 16 aukštų pastatą, buvo išdaužti 1–9 aukštų langai. Remiantis pranešimais, bepilotis orlaivis Obolonsko rajone pataikė į daugiaaukštį pastatą, tačiau ten gelbėtojai liepsnų nepastebėjo.

Dėl atakos buvo sužeisti 29 žmonės, tarp jų – septyni vaikai. Visiems nukentėjusiesiems teikiama medicininė pagalba.

08:19

Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.

„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.

Prieš kelias dienas D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu, kuris turėjo vykti Budapešte, ir atidėjo jį neribotam laikui. Be to, jo administracija pirmąkart per antrąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste įvedė naujas sankcijas Rusijai, akcentuodama V. Putino nenorą nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą.

D. Trumpas taip pat pakartojo, kad jis yra nusivylęs ir tikėjo, jog taika šiame regione įsivyraus kur kas greičiau, nei Artimuosiuose Rytuose.

